In der vergangenen Nacht hat es in Deutschland Überschwemmungen und schwere Unfälle gegeben. Die Aussichten: So schnell wird sich an der Wetterlage nichts ändern - es ist Winter, und es bleibt Winter.

Der Winter hat auch in der vergangenen Nacht Polizei und Feuerwehr in vielen Teilen Deutschlands beschäftigt. In Hamburg stand der Fischmarkt unter Wasser. Laut Polizei lag der Scheitelpunkt des Hochwassers 2,11 Meter höher als das mittlere Hochwasser. Ein Sprecherin sprach aber von "Routine". Schon Anfang des Monats hatte der Markt während des Sturmtiefs "Axel" unter Wasser gestanden.

Viele Unfälle

In anderen Teilen Deutschlands kämpften Autofahrer mit Schnee und Glätte. Bei einem Unfall auf der A 71 in Bayern verunglückte am späten Abend ein Lkw-Fahrer tödlich. Ganz in der Nähe ereignete sich fast zur selben Zeit ein weiterer Unfall mit einem Lkw. Dabei sei ein Anhänger umgekippt, jedoch lediglich Sachschaden entstanden. In Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern kam es in der Nacht ebenfalls zu witterungsbedingten Unfällen.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde eine Autofahrerin schwer verletzt, als ihr Wagen von der Straße abkam und sich überschlug. Ansonsten blieb es meistens bei Blechschäden. Im östlichen Sachsen sperrte die Polizei einige kleinere Straßen wegen Schneeverwehungen.

Vollbremsung wegen Schneemann

Vor eine besondere Herausforderung wurde am Mittwochabend ein Zugführer in Mecklenburg-Vorpommern gestellt: Unbekannte hatten einen Schneemann auf die Bahngleise gestellt. Aus Sicht des Zugführers hätte er auch auch ein Menschen sein können, teilte die Polizei mit. Deshalb habe der Mann sofort mit voller Kraft gebremst, wodurch ein Sachschaden von etwa 5000 Euro an der Bremsanlage entstand. Verletzt wurde niemand.

Auch in den kommenden Tagen wird es Schnee und Glätte geben, es bleibt winterlich-wechselhaft.