Beamtensold für Wendt NRW zieht Konsequenzen

Die Bezahlung des Polizeigewerkschafters Wendt aus Steuermitteln hat ein Nachspiel: Künftig müsse, "mindestens die Hälfte der Arbeitszeit Polizeiarbeit geleistet" werden, so das NRW-Innenministerium. Zudem seien weitere Polizeigewerkschafter betroffen.

Die umstrittene Bezahlung des Polizeigewerkschafters Rainer Wendt aus Steuergeldern des Landes Nordrhein-Westfalen hat Konsequenzen. "Wir nehmen die aktuelle öffentliche Debatte zum Anlass, die bisherigen Regelungen zu überprüfen", sagte ein Sprecher des Landesinnenministeriums. "Eine faktische Freistellung wie bei Herrn Wendt wird es für die Zukunft nicht mehr geben." Künftig müsse gewährleistet sein, dass "mindestens die Hälfte der Arbeitszeit Polizeiarbeit geleistet" werde.

Neben Wendt gebe es zwei weitere Vertreter von Polizeigewerkschaften, denen es derzeit "im Rahmen des dienstlich Vertretbaren" erlaubt sei, gewerkschaftliche Aufgaben wahrzunehmen, sagte der Sprecher weiter. Es handelt sich demnach um Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter und Erich Rettinghaus, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er machte keine Angaben dazu, in welchem Umfang sie sich tatsächlich der Polizeiarbeit widmeten und wie viele Stunden wöchentlich sie Gewerkschaftstätigkeiten verrichteten. Offenbar war bislang nicht geregelt, was "im Rahmen des dienstlich Vertretbaren" präzise bedeutet.

Gewerkschaft stellt sich hinter Wendt

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) stärkte ihrem Vorsitzenden Wendt derweil den Rücken. Das Beschäftigungsverhältnis sei durch Zustimmung des Innenministeriums legitimiert und seit vielen Jahren geübte Verwaltungspraxis in Nordrhein-Westfalen, erklärte DPolG-Bundesgeschäftsführer Sven-Erik Wecker.

Wendt hatte jahrelang Beamtensold kassiert, ohne jedoch als Polizist gearbeitet zu haben. Wendt hatte diesen Vorwurf zunächst explizit bestritten - gegenüber dem ARD-Politikmagazin Report München räumte er dann aber doch ein, vom Land Nordrhein-Westfalen als Hauptkommissar bezahlt zu werden.

Nun rollt eine Welle der Vorwürfe und Entrüstung über den 60-Jährigen hinweg. Bodo Ramelow etwa, der Regierungschef in Thüringen, zog den Vergleich zu der "kleinen Raupe Nimmersatt", die den Bauch im gleichnamigen Kinderbuch einfach nicht voll bekommen kann. Über den Kurznachrichtendienst Twitter spottete der stellvertretende SPD-Chef Ralf Stegner: "Große Töne spucken - aber mit der Wahrheit auf Kriegsfuß."

Ralf Stegner @Ralf_Stegner Tja, der Herr Wendt von der Polizeigewerkschaft - nicht von der richtigen GDP ;-) - große Töne spucken aber mit der Wahrheit auf Kriegsfuß. Twitter 04.03.2017 09:21 Uhr via

Ein Fall für den Staatsanwalt?

Ähnlich äußerte sich auch die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, im "Kölner Stadt-Anzeiger": "Der wohl lauteste Mahner für mehr Law and Order nimmt es in eigener Sache wohl nicht so genau." Doch ihre Kritik richtete sich nicht nur gegen Wendt selbst, sondern auch gegen das Landesinnenministerium, das den Sold in all den Jahren gewährt habe.

Auch der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Frank Tempel, rückte das Ministerium in den Fokus - für ihn müsse sogar überprüft werden, ob nicht der Straftatbestand der Untreue vorliege. "Und die Untreue geht von dem aus, der das Geld auszahlt und die Auszahlungen legitimiert, also vom nordrhein-westfälischen Innenminister." Die Causa Wendt sei nun ein Fall für den Staatsanwalt, so sieht das auch die nordrhein-westfälische Linkspartei. Der "politische Skandal" müsse umfassend aufgeklärt werden.

Gewerkschaftschef Wendt erhielt Beamtensold

tagesthemen 21:45 Uhr, 03.03.2017, Oliver Bendixen/Uli Hagmann/Philipp Grüll, BR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-265573~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Innenminister Jäger soll informiert gewesen sein

Und das Innenministerium selbst? Nach dessen Angaben wurde die Freistellung Wendts bereits vor mehr als zehn Jahren bewilligt, damals unter Ressortchef Ingo Wolf und Ministerpräsident Jürgen Rüttgers. Doch mit dem politischen Wechsel, bei dem 2010 in NRW die schwarz-gelbe Koalition durch die rot-grüne abgelöst wurde, kann die heutige Regierung die mögliche Mitverantwortung nicht so einfach wegschieben. Denn der jetzige Innenminister Ralf Jäger soll laut Wendt von der fortbestehenden Besoldung gewusst haben.

Jäger selbst wollte sich dazu nicht äußern. Sein Sprecher verwies auf eine Praxis, die zur Förderung der Gewerkschaftsarbeit in Nordrhein-Westfalen schon seit mehr als zehn Jahren praktiziert werde. Laut Gewerkschaftschef Wendt sollte durch seine Besoldung die Deutsche Polizeigewerkschaft unterstützt werden, da diese bei den Personalratswahlen nicht genug Stimmen bekommen hatte, um eine Freistellung von Personalräten zu erreichen.

Wendt wurde 2010 vom Polizeipräsidium Mönchengladbach ins Landesamt für polizeiliche Dienste in Duisburg versetzt und dort zum Hauptkommissar befördert. Der Beamte hatte nach eigenen Angaben eine Teilzeitstelle auf der Basis von 28 Wochenstunden. Seit 2007 ist Wendt Bundesvorsitzender der DPolG, die ihm eine Aufwandsentschädigung bezahlt. Diese Funktion will er künftig auch weiterhin ausüben, für seinen Polizeidienst hat Wendt nun die vorzeitige Pensionierung beantragt.

Mit Informationen von Oliver Bendixen, Philipp Grüll und Ulrich Hagmann, BR

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 03. März 2017 um 21:45 Uhr und Deutschlandradio Kultur am 04. März 2017 um 17:15 Uhr.