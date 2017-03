Wenige Frauen handeln mit Rohstoffen, viele arbeiten in der Kommunikationsbranche. Die Türkei ist das Land, in der die meisten Frauen unbezahlt arbeiten und China hat in Sachen Gleichberechtigung noch viel zu lernen. Ein weltweiter Überblick zum Weltfrauentag.

