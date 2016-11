Das Klimaabkommen von Paris wirbelt die globale Energiewirtschaft kräftig durcheinander. Heute legt die Internationale Energie Agentur ihre Vision für veränderte Energieerzeugung und -verbrauch bis 2040 vor. Jürgen Döschner hat den Bericht schon gelesen.

Von Jürgen Döschner, WDR

Im Kern ist das Pariser Klimaschutzabkommen, das in diesen Tagen in Kraft getreten ist, ein Energie-Abkommen, sagen die Autoren. Den Klimawandel stoppen, die Erderwärmung möglichst auf unter zwei Grad (gemessen am vorindustriellen Zeitalter) zu begrenzen, das geht nur durch einen radikalen Wandel im Umgang mit Energie, heißt es gleich zur Einleitung in das 700 Seiten starke Werk. Weniger Energie verbrauchen, die Weltwirtschaft "dekarbonisieren", also weg von Kohle, Öl und Gas - darauf hat man sich in dem Pariser Abkommen festgelegt. Der "World Energy Outlook 2016" (WEO2016) beschreibt, wie weit die Weltgemeinschaft dabei schon gekommen ist, und wie der weitere Weg aussehen könnte.

Durchbruch beim grünen Strom

Die größten Fortschritte bei der Umgestaltung unseres globalen Energiesystems gibt es schon jetzt im Bereich der Stromerzeugung. Und dieser Trend wird sich fortsetzen: Bis 2040, so die Studie, werden weltweit 60 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Wasser oder Sonne stammen. Und das zu wettbewerbsfähigen Preisen, die ohne Subventionen auskommen. Allein bei der Photovoltaik sollen demnach die Kosten bis 2040 um weitere 40 bis 70 Prozent sinken. Diese Entwicklung ist besonders wichtig, da die Wende in anderen Energiebereichen wie etwa Wärme oder Transport, zu einem großen Teil mit einer Elektrifizierung dieser Sektoren einhergeht.

Elektroauto-Boom

Strom statt Sprit lautet die Devise. Noch ist der Verkehr - auch in Deutschland - zu 98 Prozent vom Erdöl abhängig. Die Zahl der Elektroautos betrug vergangenes Jahr gerade mal 1,3 Millionen weltweit. Allerdings hat sich damit die Zahl der E-Autos innerhalb von nur einem Jahr verdoppelt. Und nach Meinung der IEA-Experten nimmt die Dynamik weiter zu: Schon 2025 könnten es 30 Millionen, bis 2040 sogar 150 Millionen Elektroautos sein. Technischer Fortschritt etwa bei den Batterien, sinkende Herstellungskosten und vor allem politische Maßnahmen wie etwa Fahrverbote oder schärfere Schadstoffgrenzwerte könnten nach Auffassung der Autoren die Zahl der Autos mit alternativen Antrieben bis 2040 sogar auf 715 Millionen hochschrauben. Dadurch, so die Berechnungen, könnten täglich rund sechs Millionen Barrel Erdöl eingespart werden.

Strom statt Sprit - dem Elektroauto gehört die Zukunft.

Öl-Schock

Solche Prognosen dürften die Erdöl produzierenden Länder allerdings nicht gerne hören. Leiden sie doch schon heute unter der anhaltenden Öl-Schwemme und niedrigen Preisen. Aber insbesondere für den Erdölsektor sehen die Experten der Internationalen Energie Agentur eher noch härtere Zeiten kommen. Nicht etwa, weil sie ihr Öl bald gar nicht mehr loswürden, sondern im Gegenteil: Der Weltenergie-Report sieht mittelfristig die Gefahr einer Öl-Knappheit. Niedrige Ölpreise und eine Verlagerung von Investitionen in den Bereich der Erneuerbaren haben dazu geführt, dass zu wenig Geld für die Erschließung neuer Ölquellen ausgegeben wird, meinen die Autoren. Alle zwei Jahre, so schreiben sie, gehen durch die Erschöpfung konventioneller Felder Förderkapazitäten im Umfang der jährlichen Ölproduktion des Irak verloren. Die IEA warnt deshalb Investoren davor, sich schlagartig aus dem Öl-Geschäft zurück zu ziehen. Denn Öl werde auch im Jahr 2040 noch eine wichtige Rolle im globalen Energiemix spielen.

Öl-Förderländer wie Bahrain leiden schon heute unter den niedrigen Preisen.

Kampf um Kohle

Selbst die Kohle hat in den von der IEA errechneten Szenarien noch eine Zukunft. In der EU und in den USA soll sich der Kohle-Konsum bis 2040 um 60 beziehungsweise 40 Prozent zwar verringern. Auch China hat inzwischen seinen Kohle-Boom gestoppt. Aber es bleiben laut Weltenergie-Report immer noch viele, vor allem ärmere Länder, die ihren wachsenden Energiehunger zum großen Teil nur aus eben diesem preiswerten, fossilen Brennstoff gewinnen können. Außerdem ist unklar, ob der neue US-Präsident Donald Trump seine Ankündigungen wahr macht, und den Kohleabbau weiter fördert. Um dennoch die Klimaziele zu erreichen plädieren die Autoren des Berichts für effizientere Kohlekraftwerke und das "Carbon Capture an Storage" (CCS), bei dem das klimaschädliche CO2 aufgefangen und im Boden versenkt wird.

Widerspruch ist zu erwarten

Mit Vorschlägen wie diesem dürfte die Internationale Energie Agentur auch in diesem Jahr wieder heftigen Widerspruch provozieren. Umweltschützer lehnen CCS als teure und riskante Überlebenshilfe für die Kohle ab - genauso, wie den stets im Weltenergie-Report wiederholten Vorschlag, zum Schutz des Klimas verstärkt Atomkraftwerke zu bauen. In solchen Passagen oder auch in den Prognosen zur langjährigen Bedeutung von Öl, Kohle und Gas zeige sich die Handschrift der "alten Energiewelt". Und in der Tat: Von RWE bis Vattenfall, von Shell bis Volkswagen, von Mitsubishi bis Westinghouse - unter den rund 200 Experten, die an dem Energie-Report mitgearbeitet haben, finden sich viele Namen aus der Kohle-, Öl- und Atomwirtschaft. Aber daneben eben auch Umweltschützer, Politiker und Klimaforscher. Diese Mischung und der enorme Daten-Fundus machen den 700 Seiten starken "World Energy Outlook" auch und gerade in diesem Jahr zu einem Standardwerk.