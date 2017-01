Heute Mittag stellt Innenminister de Maiziere die Asylzahlen für 2016 vor. Zum letzten Mal an seiner Seite: Frank-Jürgen Weise, der Chef Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Ende des Monats hört Weise dort auf. Eine Porträt über den Mann für schwierige Fälle.

Von Anna Engelke, ARD-Hauptstadtstudio

Nein danke, diesen Job wollte nun wirklich keiner. Chaos, Missmanagement, Staatsversagen - dafür stand das das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Im September 2015 war die Behörde in einem haarsträubenden Zustand. Hunderttausende unbearbeitete Asylanträge, überforderte Mitarbeiter.

Was anderen die Luft abschnürte, war genau die Kragenweite von Frank-Jürgen Weise: "Für mich war klar, wenn ich danach gefragt werde, dann mache ich das." Diese ruhigen und klaren Sätze zeichnen den 65-Jährigen aus. In einem Gespräch mit Frank-Jürgen Weise kommen Wörter wie "vielleicht", "ein bisschen", "irgendwie" nicht vor.

Dass er entschlossen ja sagt, wo andere nein rufen, hat in seiner allernächsten Umgebung niemanden überrascht - auch seine Frau nicht. Sie sei daran gewöhnt, dass er sich in die Pflicht nehmen lasse und auf der anderen Seite die Herausforderung suche, erklärt Weise im Interview. Bei so einer Lage im öffentlichen Dienst könne man auch nicht "nein" sagen. Es gehe dann höchstens um die Frage, wie man das organisiere.

Die Bundeswehr - eine Schule fürs Leben

Viel gelernt über Organisation hat Frank-Jürgen Weise bei der Bundeswehr. Mit 20 verpflichtete er sich für zwölf Jahre, studierte dort BWL, wurde Fallschirmjäger und Offizier. Er habe schlimme Dinge beobachtet, wie Menschen, die eine Uniform anziehen, über andere Macht erreichen wollten, so Weise. Seine Lehre daraus: "Ich war selber Kompaniechef einer großen Ausbildungskompanie und habe mindestens versucht, es besser zu machen."

Seine Zeit bei der Bundeswehr und später als Reserveoffizier - sie hat den Mann aus Unterfranken geprägt. Er habe gelernt, strukturiert zu sein, zwischen Emotionalität und einer nüchternen Lagebeurteilung zu trennen. "Pauschal gesagt: Führung", erinnert sich Weise. Eigenschaften, die er 2004 als neuer Chef der Bundesagentur für Arbeit und schließlich 2015 als Krisenmanager des BAMF gut gebrauchen konnte.

Weise hinterlässt auch verbrannte Erde

Weise hätte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr arbeiten müssen, zumindest nicht, um Geld zu verdienen. Nach der Bundeswehr war er knapp 20 Jahre lang erfolgreicher Manager, gründete ein eigenes Logistikunternehmen, das er später verkaufte.

Selfmade-Männer wie Weise sind rar in Bundesbehörden. Als es darum ging, das Flüchtlingschaos in geordnetere Bahnen zu lenken und in Windeseile die Mitarbeiterzahl von 3000 auf über 9000 zu verdreifachen, geriet der neue BAMF-Chef heftig mit dem Personalrat aneinander.

Er räumt ein, dass seine Erwartungen und Anforderungen extrem gewesen seien - die Sicht auf der anderen Seite sei aber ebenfalls extrem gewesen. "Das passt nicht zusammen und ich glaube, da brauchen wir uns auch gegenseitig keine Mühe geben", stellt Weise nüchtern fest.

Ab erstem Februar ist es an seiner Nachfolgerin Jutta Cordt, wieder mehr Ruhe in die Nürnberger Flüchtlingsbehörde zu bringen. Weise weiß um die verbrannte Erde, die er dann hinterlässt: "Ja, ich nehme an, dass es bei manchen so ist, dass wir uns nicht so gerne begegnen, weil ich schon einen Vorbehalt habe gegen Menschen, die in so einer Situation nicht mitmachen."