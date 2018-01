AfD-Fraktionschefin hat die Wahl von drei AfD-Abgeordneten als Ausschussvorsitzende verteidigt. In den tagesthemen betonte sie deren Qualifikation - Misstrauen gegenüber ihrer Partei sei nichts Neues.

Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, hat die Wahl von drei ihrer Fraktionsmitglieder zu Ausschussvorsitzenden im Deutschen Bundestag verteidigt. Den tagesthemen sagte sie, sie habe keinerlei Bedenken, dass es klappen wird - ganz im Gegenteil: Jeder der drei Vorsitzenden, Peter Boehringer (Haushalt), Stephan Brandner (Recht und Verbraucherschutz) sowie Sebastian Münzenmaier (Tourismus) sitze am richtigen Platz. "Es geht in erster Linie um die Qualifikation", so Weidel weiter. Und alle drei Kandidaten stünden in ihrer Qualifikation außer Frage.

Alice Weidel, AfD-Fraktionsvorsitzende, zu den drei AfD-Ausschussvorsitzenden

Tagesthemen, 31.01.2018

Lob für "tadellose Lebensläufe"

Boehringer und Brandner hätten tadellose Lebensläufe vorzuweisen und Münzenmaier würde in dem Verfahren gegen ihn in die nächste Instanz gehen. "Wir sind fest davon überzeugt, dass er nicht verurteilt wird." Der Abgeordnete hatte nach einem Überfall von Hooligans auf andere Fußballanhänger eine sechsmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung erhalten. Er bestreitet den Vorfall und hat Berufung eingelegt.

Dutzendfache Ordnungsrufe

Boehringer hat nach eigenen Angaben Initiator der "Holt-unser-Gold-heim"-Bewegung war, die im Ausland gelagertes deutsches Gold-Vermögen in die Bundesrepublik holen will. Er wirbt zudem für die "sofortige Beendigung der massenhaften illegalen und existenziell gefährlichen islamischen Zuwanderung nach Europa". Brandner hingegen war als Abgeordneter des Thüringer Landtags wegen verbaler Entgleisungen dutzendfach zur Ordnung gerufen worden.

Weidel: "Damit können wir umgehen"

Etwaige Vorbehalte gegenüber der AfD und ihren Mitgliedern seien im Bundestag nichts Neues, so Weidel. "Damit können wir umgehen", sagte die Fraktionsvorsitzende. "Wir werden das Gegenteil beweisen." Allerdings waren zuvor bereits zwei Kandidaten der AfD, die für wichtige Positionen nominiert waren, bei ihrer Wahl durchgefallen: Albrecht Glaser als Kandidat für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten und Roman Reusch. Er sollte Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums werden, das für die Geheimdienste zuständig ist. Die AfD kündigte an, Reusch auch für die nächste Wahl am Donnerstag vorzuschlagen.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 31. Januar 2018 um 22:15 Uhr.