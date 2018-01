Gegen Dieter Wedel ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Grund ist der Verdacht einer Sexualstraftat. Am Nachmittag war Wedel als Intendant der Hersfelder Festspiele zurückgetreten.

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen den Regisseur Dieter Wedel wegen des Verdachts einer möglicherweise nicht verjährten Sexualstraftat. Es liege ein Anfangsverdacht gegen den 75-Jährigen vor, sagte eine Behördensprecherin der dpa. Deshalb sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Ausgangspunkt für die Ermittlungen ist demnach ein Bericht im "Zeit"-Magazin. Dort hatten am 3. Januar drei ehemalige Schauspielerinnen Wedel beschuldigt, er habe sie in den 90er Jahren sexuell bedrängt. Eine bezichtigt ihn dabei sogar der Vergewaltigung.

Die Sprecherin betonte, dass die Einleitung des Ermittlungsverfahrens noch kein Hinweis für eine Schuld Wedels sei. Dies gelte es nun herauszufinden.

Als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurückgetreten

Wedel, der mit Produktionen wie "Der große Bellheim" in den 80er und 90er Jahren ein sehr erfolgreicher TV-Regisseur war, war erst am Nachmittag als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurückgetreten. In einer persönlichen Erklärung schrieb er, die Anfeindungen gegen ihn hätten "ein für meine Gesundheit und natürlich auch für meine Familie erträgliches Maß weit überschritten". Er wolle die Festspiele "aus der diffamierenden Diskussion um meine Person heraushalten". Nach Angaben seiner Sprecherin hat der 75-Jährige eine Herzattacke erlitten und liegt im Krankenhaus.

