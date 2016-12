Die Ermittler im Bochumer Polizeipräsidium haben Details zu dem Festgenommenen bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um einen 31 Jahre alten Mann aus dem Irak. Er lebt seit Ende 2015 als Asylbewerber in Deutschland, ist verheiratet und hat zwei Kinder, so die Polizei.

Der mutmaßliche Täter soll für die beiden Sexualdelikte auf junge Frauen in der Nähe der Ruhr-Universität verantwortlich sein. Eine Mordkommission hatte zuvor mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. Ein DNA-Test hatte zuvor ergeben, dass beide Taten vom gleichen Täter begangen wurden.

Lebensgefährte eines Opfers entdeckt mutmaßlichen Täter

Der Lebensgefährte eines Opfers soll den mutmaßlichen Täter zufällig in der Nähe des Orts bemerkt haben, an dem sich die zweite Tat im November ereignete. Weil der Mann zum Phantombild passte, hat der Lebensgefährte ihn mit dem Handy fotografiert und das Foto der Polizei gezeigt.

Die Spur führte dann in eine der nahegelegenen Flüchtlingsunterkünfte. In einer von ihnen wurde bei Vorlage des Handyfotos sofort Name und Identität der Person preisgegeben.

Sexualdelikt Bochum

Speichelproben mit eindeutigem Ergebnis

Am Montag (05.12.2016) wurden dann die Speichelproben des festgenommenen Mannes untersucht, mit einem eindeutigen Ergebnis: Die Person auf dem Handyfoto soll der Täter beider Vergewaltigungen sein. Der 31-jährige Iraker wurde daraufhin an seiner Wohnanschrift festgenommen.

Am Dienstag (06.12.2016) wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Ihm wird versuchter Mord, Körperverletzung und Vergewaltigung sowie Freiheitsberaubung und Raub vorgeworfen. Nun wird überprüft, ob er über die zwei Fälle hinaus noch für weitere Taten verantwortlich gemacht werden kann.