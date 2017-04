Ferdinand Piëch hat seine Anteile an der VW-Dachgesellschaft Porsche SE verkauft. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Käufer sind Angehörige der Familien Porsche und Piëch. Bisher hielt der VW-Patriarch 14,7 Prozent an der Finanzholding, die die Mehrheit der Stimmrechte bei Volkswagen hält. Das verkaufte Paket soll etwa 1,1 Milliarden Euro Wert sein. Piëch bleibt nun nur noch ein geringer Anteil des Aktienpakets. Allerdings bleibt der 79-Jährige im Aufsichtsrat von Porsche SE. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass die Eigentümerfamilien beschlossen hätten, ihn aus dem Gremium zu entfernen. Nun soll er Ende Mai im Amt bestätigt werden.

Kaufverträge sind unterzeichnet

Piëch wolle jedoch nur bis "zum Vollzug der Transaktion" Mitglied des Kontrollgremiums bleiben, heißt es von der Porsche SE. Die Kaufverträge sind zwar bereits unterzeichnet. Jedoch müssen noch Finanzaufsichtsbehörden mehrerer Länder zustimmen. Welche Familienmitglieder die Anteile übernehmen, ist unklar. Wie groß der verbleibende Anteil Piëchs an der Porsche SE genau sein wird und warum er nicht auch diese Aktien verkauft, ist unklar. Ihm dürfte jedoch weniger als ein Prozent der Stammaktien bleiben. Bei der Porsche SE handelt es sich um eine reine Holdingfirma ohne Autoproduktion. Piëch gehört seit 1981 dem Aufsichtsrat des Unternehmens an.

Dieses Thema im Programm:

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.04.2017 | 18:00 Uhr