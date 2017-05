Verteidigungsministerin von der Leyen hat im Interview mit den tagesthemen ihre Kritik an der Bundeswehr bekräftigt. Es gebe Probleme mit "Haltung und Führung vor Ort". Statt in die USA fährt sie nach Illkirch, wo Franco A. stationiert war.

Nach dem neuerlichen Skandal in der Bundeswehr um den unter Terrorverdacht stehenden Bundeswehrsoldaten Franco A. gelte es jetzt, das Dunkelfeld auszuleuchten, so von der Leyen weiter. Das sei man all jenen in der Bundeswehr schuldig, die einen "tadellosen Dienst mit viel Verantwortung" leisteten.

Ursula von der Leyen im Gespräch mit Caren Miosga

tagesthemen 22:15, 02.05.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-284679~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Es sei zu fragen, was innere Führung bedeute, was Meinungsvielfalt sei und wann ein Soldat die freiheitlich-demokratische Grundordnung verlasse. Der mutmaßlich rechtsextreme Soldat A. habe im Kameradenkreise "ohne weiteres seine Bahnen ziehen können", so von der Leyen weiter. Dies störe sie an diesem Fall am meisten.

Der Fall des Soldaten A., die Fälle von sexueller Herabwürdigung, Schikane und Rechtsextremismus von Pfullendorf, Bad Reichenhall, Sondershausen und Illkirchen zeigten, dass es ein "echtes Problem der Haltung und Führung vor Ort" gebe. Sonst hätten diese Fälle nicht so lange "unter der Oberfläche gehalten werden können."

Viel Kritik an von der Leyens Kritik

Nach dem Vorfall um den unter Terrorverdacht stehenden und mutmaßlich rechtsextremen Soldaten Franco A. hatte von der Leyern der Bundeswehr "falschen Korpsgeist" und "Führungsschwäche" unterstellt und damit viel Kritik vom Bundeswehrverband, von Soldaten und auch Koalitionspolitikern geerntet.

Eine USA-Reise, die für Mittwoch geplant war, hat sie abgesagt. Stattdessen fährt sie zur deutsch-französischen Brigade nach Illkirch. Dort war der Soldat Franco A. stationiert.

Der Skandal bei der Bundeswehr ist auch Thema in den tagesthemen um 22.15 Uhr im Ersten.

Über dieses Thema berichten die tagesthemen am 02. Mai 2017 um 22:15 Uhr.