Lange waren Virtual-Reality-Brillen als Nerd-Spielzeug verschrien. Doch heute stellt Sony als erster Spielekonsolenhersteller ein VR-Headset für die Playstation 4 vor. Das könnte die Technik aus der Nische in den Massenmarkt katapultieren.

Von Stephan Ebmeyer, SWR

Die Idee ist nicht neu, die Technik ist es aber sehr wohl: Sie ist heuzutage besser, schneller und erschwinglicher. Trotzdem ist virtuelle Realität zwar in aller Munde, aber längst kein Produkt für die Massen. Dabei sind die Anwendungen nahezu unbegrenzt: zum Beispiel in Architektur, Bildung, Medizin und natürlich in Spielen. Wenn Sony heute seine neue Technik für die PlayStation 4 vorstellt, könnte Virtual Reality (VR) den Sprung aus der "Nerd-Nische" in den Massenmarkt schaffen.

Früher drohten Kopfschmerzen

Eine der ersten kommerziellen Brillen für Virtual Reality veröffentlichte Nintendo Mitte der 1990er-Jahre: den Virtual Boy. Ein Flop - zu unbequem, zu wenig Anwendungen und längeres Spielen konnte Kopfschmerzen verursachen. Viele dieser Kinderkrankheiten sind mittlerweile beseitigt.

Den ersten großen Durchbruch hatte die Technik 2013 mit der so genannten "Oculus Rift" gehabt. Sie war bequem, erschwinglich und leistungsfähig. Das Start-up war so erfolgreich, dass Facebook das Unternehmen kaufte: für zwei Milliarden Dollar. Aktuell arbeitet Facebook mit der Technik etwa an virtuellen Videokonferenzen.

Separates Bild für jedes Auge

Im Prinzip funktionieren alle Datenbrillen nach dem gleichen Prinzip: Sie erzeugen für jedes Auge ein getrenntes Bild. Dadurch entstehen im Kopf des Betrachters 3D-Bilder, ähnlich wie im 3D-Kino. Außerdem messen die Brillen die Kopfbewegungen, die exakt und mit kaum spürbarer Verzögerung umgesetzt werden. Das ist das Geheimnis, warum es das Virtuelle so echt wirkt. Fachleute sprechen von Immersion, dem kompletten Eintauchen in virtuelle Welten.

Bislang gibt es zwei Varianten der Brillen: kabelgebunden oder kabellos. Letztere funktioniert bereits mit vielen aktuellen Smartphones. Samsung bietet schon seit Längerem ein passendes Headset dazu an. Googles "Cardboard" war kaum mehr als eine Papphalterung. Das neue "Daydream" ist aus Stoff. Viele haben die Technik also schon in der Hosentasche. Mehr braucht man nicht mehr.

In virtuellen Welten herumspazieren

Der größte Nachteil der kabelgebundenen Datenbrillen ist - das Kabel. Wirklich frei bewegen kann man sich kaum. Nur HTC vermisst bislang zusätzlich mit Lasern den Raum und lässt Nutzern ein paar Meter Bewegungsspielraum. Man kann so in virtuellen Welten umher spazieren - fast wie auf dem Holodeck in Star Trek.

Doch dafür muss zwingend neben der teuren Datenbrille noch ein leistungsstarker Spiele-PC vorhanden sein. Bei den Spielekonsolen ist Sony aktuell der erste Anbieter, der gleichzeitig günstiger ist als vergleichbare Varianten für den PC. Microsoft will im nächsten Jahr für die Xbox nachziehen. Aber natürlich gibt es noch Probleme: Länger als zwei Stunden trägt kaum ein Nutzer die Brillen. Manchen wird dabei übel. Das liegt daran, dass das Innenohr nicht die Bewegungen spürt, die das Auge sieht. Wie bei der Seekrankheit.

Architektur und Medizin als Anwendungsfelder

Spiele sind quasi von Natur aus wie für Virtual Reality geschaffen. Doch das wird nicht das einzige Anwendungsfeld bleiben, vielleicht sogar nur ein kleines, sagt Deutschlands erste Spieleprofessorin Linda Breitlauch. Sie sieht das Potential vor allem in ernsthaften Anwendungen zum Beispiel in der Bildung: "Sie lernen beim Spiel, ohne dass sie es merken. Lernen muss nicht wehtun." Mit Studenten entwickelt sie aktuell eine Entdeckungsreise zur Internationalen Raumstation ISS - in der künstlichen Realität.

Aber auch Architekten können Gebäude und Inneneinrichtungen damit schon vorab ansehen. Mediziner arbeiten daran, den menschlichen Körper virtuell für die Ausbildung erkundbar zu machen. Gleichzeitig könnte die Technologie auch in der Psychotherapie eingesetzt werden - zum Beispiel zur Konfrontation mit Ängsten.

Der Wii-Effekt

Auf den ersten Blick wirkt die neue Technik sehr befremdlich. Wer setzt sich schon gern ein Headset auf und schirmt sich damit zwangsläufig von seiner Umgebung ab? Doch wer genau diese Erfahrung einmal selbst erlebt hat, begreift die Faszination von virtueller Realität sofort.

Diesen Effekt gab es schon mal: Nintendo hat mit seiner Spielekonsole Wii ab 2006 etwas geschafft, was sich die meisten Hersteller seitdem erhoffen, aber meist daran scheitern: Sie haben ältere Menschen und Nichtspieler für Spiele begeistern können. Das Geheimnis: eine simple, intuitive Bewegungssteuerung. Dieses Rezept hat sie sogar kurzzeitig vom abgeschlagenen Anbieter zum Marktführer katapultiert. Voraussetzung war allerdings, dass Menschen es ausprobiert und am eigenen Leib erfahren haben - ähnlich wie bei der Probefahrt beim Autokauf.

Der Hype

Wenn Virtual Reality genügend Menschen begeistert und es genügend Anwendungen gibt, wird sich die Technik langfristig durchsetzen. Davon ist Games-Professorin Breitlauch überzeugt, vor allem im Business-Bereich, wo die Preise kaum eine Rolle spielen. VR werde ein anderes Schicksal haben, als die bis vor kurzem noch gehypten 3D-Fernseher. Sony könnte mit seiner neuen Brille den Weg in zig Millionen Wohnzimmer weltweit ebnen. Ab jetzt entscheiden die Nutzer über die Zukunft von VR: Massenmarkt oder weiter "Nerd-Nische".