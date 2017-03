Das Bodenpersonal streikt; an den Flughäfen Tegel und Schönefeld hebt seit Montagfrüh kaum ein Flugzeug ab. Weil Ryanair Streikbrecher einsetzte, kündigte Verdi weitere Streiks an. Doch vorerst will die Gewerkschaft auf weitere Arbeitskämpfe verzichten.

Im Tarifkonflikt des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen verzichtet die Gewerkschaft Verdi auf weitere Streiks bis einschließlich des Wochenendes. Der laufende Ausstand werde wie geplant Mittwochfrüh gegen 5 Uhr beendet, kündigte Verdi-Streikleiter Enrico Rümker an. Am Dienstag fallen laut Flughafen-Sprecher Daniel Tolksdorf in Schönefeld voraussichtlich 125 Flüge aus, in Berlin-Tegel 453. Damit fallen rund 90 Prozent der Flüge aus.



Anschließend werde sich der Betrieb auf den beiden Flughäfen schrittweise wieder normalisieren. "Wir haben uns zu dieser Streikpause entschlossen, um den Arbeitgebern eine weitere Nachdenkpause zu gewähren." Nur mit einem verbesserten Angebot durch die Arbeitgeber könne der verschärfe Konflikt beigelegt werden. Zuvor hatten die Arbeitgeber eine Schlichtung vorgeschlagen. "Wir sehen die Schlichtung als einzige Lösung, für beide Seiten eine vertretbare Lösung zu finden", sagte Tim Alexandrin von Forum der Bodenverkehrsdienstleiter rbb|24.





Verdi will nun über diesen Schlichtungs-Vorschlag nachdenken, ist aber skeptisch. Verdi fordert einen Euro mehr Stundenlohn, die Arbeitgeber hätten bislang 27 Cent mehr geboten.

Ryanair hat eigenes Personal eingeflogen

In Schönefeld hat Ryanair laut Verdi eigenes Personal aus dem Ausland eingeflogen, das zwölf Flüge der irischen Billigfluglinie abfertigen soll. Auch Easyjet will sechs Flüge abfertigen und dafür offenbar eingeflogenes Personal einsetzen. Verdi betrachtet dies als Verschärfung des Konflikts. "Wenn Streikbrecher eingesetzt werden, ist es uns nicht mehr möglich, weitere Streiks vor Beginn anzukündigen", warnte Verdi-Streikleiter Enrico Rümker.





Verdi wirft Ryanair und dem Flughafen zudem vor, dass die Streikbrecher von Ryanair ohne Sicherheitsüberprüfung auf dem Vorfeld im Einsatz seien. Diese Überprüfung sei aber nötig, um auf dem Vorfeld arbeiten zu dürfen. Verdi kündigte an, diesen Einsatz von Fremdarbeitskräften beim Luftfahrtbundesamt anzuzeigen. "Auch der Flughafen ist in der Pflicht, dieses Treiben zu verhindern, weil einmal die Sicherheit der Passagiere gefährdet wird und andererseits der Tarifkonflikt eskaliert", so Enrico Rümker.

Ryanair: "Sie halten Deutschlands Hauptstadt als Geisel"

Ryanair-Sprecher Kenny Jacobs bestätigte auf Anfrage von rbb|24, dass man eigene "voll ausgebildete und befugte" Mitarbeiter des Bodenpersonals einsetzte, um in Schönefeld Flugzeuge planmäßig abzufertigen. Die Behauptung Verdis, sie hätten keine Sicherheitsüberprüfung, sei falsch. Die Flughafengesellschaft ließ eine Anfrage von rbb|24 zu diesem Thema bislang unbeantwortet. Man arbeite an einer abgestimmten Stellungnahme, hieß es auf Nachfrage.



"Es ist eine Schande, dass die Reisepläne von Berliner Passagieren und Berlin-Besuchern von einer geringen Anzahl des Bodenpersonals beeinträchtigt werden, die Deutschlands Hauptstadt als Geisel halten", polterte Ryanair-Sprecher Jacobs.



Verdi berichtet zudem, dass da die eingeflogenen Ryanair-Arbeiter keine Genehmigung für die Bedienung der Maschinen hätten. Daher müssten sie die Koffer von Hand entladen. Die "Koffermuli"-Fahrzeuge und die Schlepper-Fahrzeuge würden von den Geschäftsführern der Bodenverkehrs-Dienstleister selbst gefahren.

Flughafenverband beklagt massive Auswirkungen

Bereits am Montag hatten die Airlines von den insgesamt rund 670 geplanten Flügen rund 650 gestrichen. Da Verdi den Streik vorher angekündigt hatte, hatten sich allerdings die meisten Fluggäste darauf eingestellt. Dennoch hat der Streik des Bodenpersonals bereits jetzt weitreichendere Folgen als frühere Streiks der Piloten und der Fluglotsen. Damals waren weit weniger Flüge ausgefallen.





"Durch die Streiks von Verdi wird die Hauptstadt Berlin für mehrere Tage vom Luftverkehr völlig abgeschnitten", stellte Ralph Beisel vom Flughafenverband ADV fest. Zudem klagen die Airlines darüber, dass ihre Flugzeuge nicht wie geplant eingesetzt werden, weil diese in Berlin gestrandet seien und nun im Netz fehlten.

Luftfahrtverband fordert verbindliche Schlichtung

Einer der Haupt-Leidtragenden des Streiks ist AirBerlin - die kriselnde Fluglinie ist größter Anbieter in Tegel und annullierte allein 215 Flüge. Der Arbeitskampf verursache Tag für Tag Schäden in Millionenhöhe für die Branche, klagte Air Berlin. Schließlich sind die Airlines verpflichtet, kostenlose Stornierungen oder Umbuchungen anzubieten.





Auch die Lufthansa sagte konzernweit etwa 180 Flüge ab, am Dienstag dürfte die Zahl ähnlich hoch liegen. Der britische Billigflieger Easyjet strich zu Wochenanfang 80 Flüge und erwartete zudem Verspätungen bei anderen Verbindungen. Bei Ryanair entfielen am Montag 76 Flüge.



Der Luftfahrtverband Barig fordert eine verbindliche Schlichtung bei Tarifstreitigkeiten. "Wir sehen hier den Gesetzgeber in der Pflicht", sagte Generalsekretär Michael Hoppe. "Dazu müssten wir erst eine Schlichtungsvereinbarung mit den Arbeitgebern verhandeln. So etwas gibt es nicht mit den Bodenverkehrs-Dienstleistern", hatte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann am Montag zum Thema Schlichtung gesagt.



Verdi fordert einen Euro mehr pro Stunde

Verdi fordert innerhalb eines Jahres einen Euro mehr pro Stunde. Das Bodenpersonal bekommt derzeit etwa elf Euro pro Stunde. Zudem arbeiten viele Beschäftigte nur in Teilzeit und seien auch Zweitjobs angewiesen, um sich über Wasser zu halten, so Verdi.





Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne um acht Prozent in drei Jahren an - also 2,66 Prozent pro Jahr. Das Angebot setze bereits sehr hoch oben an. Die Gewerkschaften wiederum verweisen darauf, dass die Airlines die fünf Bodenverkehrsdienstleister gegeneinander ausspielen. Sie seien gefordert, den Unternehmen höhere Preise zu zahlen, dann wäre auch mehr Luft für Gehaltssteigerungen des Bodenpersonals.