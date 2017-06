Die Bundesregierung wird eine Rede des türkischen Präsidenten Erdogan beim G20-Gipfel verbieten. "Wir teilen der Türkei mit, dass wir der Überzeugung sind, dass ein solcher Auftritt in Deutschland nicht möglich ist", sagte Bundesaußenminister Gabriel.

Die Bundesregierung hat sehr schnell eine klare Linie gefunden: Es solle keinen Auftritt des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland geben, so Außenminister Sigmar Gabriel. "Unser Land ist ein offenes Land. Aber wir haben nicht die Absicht, die innenpolitischen Konflikte in unsere Bevölkerung zu tragen - und für uns sind die Türkinnen und Türken Teil unserer Gesellschaft", sagte der SPD-Politiker.

Und: "Wir teilen der Türkei mit, dass wir der Überzeugung sind, dass ein solcher Auftritt in Deutschland nicht möglich ist. Da gibt es verfassungsrechtliche Rechtssprechung, dass wir das auch können", sagte Gabriel bei einem Staatsbesuch in Moskau.

Verbot ist angemessen

Angesichts der aktuellen Konflikte zwischen Deutschland und der Türkei halte er, so Gabriel, einen Auftritt Erdogans hierzulande für nicht angemessen. Diese Position sei mit Kanzlerin Angela Merkel abgestimmt.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bei einem Auftritt in Hamburg im März.

Die Bundesregierung will in Sachen Auftritte ausländischer Politiker in Deutschland auch grundsätzlich tätig werden und es nicht nur beim Nein zu Erdogan belassen, so Gabriel: "Wir werden einen Schritt weitergehen. Ich habe der Bundeskanzlerin den Vorschlag gemacht, ganz generell auch eine geänderte Bewertung solcher Auftritte in Deutschland vorzunehmen".

Konkret sollen alle Auftritte ausländischer Politiker drei Monate vor einer Wahl untersagt werden. Vertreter aus EU-Ländern sind hiervon ausgenommen.

Rückendeckung für Gabriel auf breiter Front

Gegen einen Auftritt Erdogans in Deutschland sprachen sich auch die Linkspartei-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht aus. Es sei inakzeptabel, dass Erdogan hier, so Wagenknecht, "für ein Regime wirbt, das Menschenrechte nicht achtet". CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer betont: "Türkische Innenpolitik hat auf deutschem Boden nichts verloren. Ein Auftritt von Erdogan muss verhindert werden".

Der Dachverband der Türkische Gemeinde in Deutschland lehnt einen Auftritt Erdogans ebenfalls ab. Erdogan habe das Verhältnis zu Deutschland unter anderem durch seine Nazi-Vergleiche belastet, sagt der Bundesvorsitzende Gökay Sofuoglu

Mit Informationen von Jörg Seisselberg, ARD-Hauptstadtstudio

Gabriel und Merkel gegen Auftritt Erdogans in Deutschland

J. Seisselberg, ARD Berlin

