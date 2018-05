Hagel, Schlammlawinen, weggerissene Autos - und auch für die kommenden Tage keine Entwarnung: In weiten Teilen Deutschlands haben heftige Unwetter gewütet. In zwei Orten galt Katastrophenalarm.

Regenfälle, Blitzeinschläge, Hagel: Schwere Gewitter sind am Abend und in der Nacht über mehrere Regionen Deutschlands gezogen und haben Straßen und Keller mit Wasser und Schlamm volllaufen lassen. Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Besonders von den Unwettern betroffen waren Hessen, der Südwesten von Rheinland-Pfalz, Thüringen und das Vogtland in Sachsen.

Bei Bochum wurden zwei 21 und 23 Jahre alte Frauen vom Blitz getroffen, als sie auf einem Fuß- und Radweg Filme von sich machten. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste eine der Frauen wiederbelebt werden. Sie liege weiter auf der Intensivstation und schwebe noch in Lebensgefahr. Zum Gesundheitszustand der zweiten Frau machte die Polizei zunächst keine Angaben. Sie soll nach dem Unglück ansprechbar gewesen sein und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Unwetter in Deutschland

tagesschau 14:00 Uhr, 28.05.2018, Christin Jordan, SWR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-407787~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Katastrophenalarm in zwei Orten

Im Süden von Rheinland-Pfalz galt laut Polizei in zwei Orten Katastrophenalarm. "Mehrere Ortschaften sind komplett überflutet", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Am stärksten traf es demnach die Orte Fischbach und Herrstein. Dort stand das Wasser teils meterhoch, die Stromversorgung brach zusammen.

Durch Herrstein sei eine 1,60 Meter hohe Flutwelle geschwappt, teilte die Kreisverwaltung mit. Autos seien von den Wassermassen des über die Ufer getretenen Fischbachs mitgerissen worden. Rund 450 Feuerwehrleute sowie knapp 150 Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks waren im Einsatz.

Aufräumarbeiten in Herrnstein - durch den Ort war laut Kreisverwaltung eine 1,60 Meter hohe Flutwelle geschwappt.

Mindestens 50 Fahrzeuge wurden im Kreis Birkenfeld durch die Wassermassen beschädigt, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Etliche Fahrzeuge seien durch einen rasant angestiegenen Bach ineinander geschoben worden. Mehr als 360 Gebäude seien in insgesamt vier Gemeinden überflutet worden.

Auch Nordhessen betroffen

In Nordhessen berichtete die Feuerwehr von Schlamm- und Hagellawinen. In mehreren Häusern habe sich der Hagel durch Türen und Fenstern gedrückt. Mit schwerem Gerät waren Einsatzkräfte damit beschäftigt, Schlamm und Geröll von den Straßen zu räumen.

Auf Bildern aus dem hessischen Hetzerode war zu sehen, wie Wasser durch die Straßen floss und Autos einschloss. In mehreren Häusern drückte sich Hagel durch Türen und Fenster. An anderen Stellen lagen die kleinen Eiskügelchen mehrere Zentimeter hoch. "Es herrscht Chaos hoch drei", sagte der Leitstellensprecher.

Auch über das Vogtland, wo schon am vergangenen Donnerstag heftige Niederschläge niedergegangen waren, zog erneut ein Unwetter hinweg. Keller standen unter Wasser.

An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main fielen am Sonntagabend etliche Flüge aus. 66 Starts und Landungen wurden annulliert. Der Großteil der Ausfälle sei auf die Wetterlage zurückzuführen, sagte ein Flughafen-Sprecher.

Weiter Unwetter möglich

Entwarnung können die Meteorologen noch nicht geben. Auch in den kommenden Tagen sind weitere Unwetter möglich. Der Deutsche Wetterdienst warnte, dass sich ab Montagnachmittag erneut teils starke Gewitter im Westen und Südwesten Deutschlands bilden könnten. Ab Mittwoch konzentrieren sich Blitz und Regen wahrscheinlich vorwiegend auf die Mitte Deutschlands.

Über dieses Thema berichtete das morgenmagazin am 28. Mai 2018 um 06:09 Uhr.