Unwetter in Teilen Deutschlands Feuerwehr im Dauereinsatz

Überschwemmungen, überspülte Straßen, vollgelaufene Keller - besonders Norddeutschland ist an Christi Himmelfahrt von Unwettern getroffen worden. Allein in Hamburg rückte die Feuerwehr zu Hunderten Einsätzen aus.

In Teilen Deutschlands haben Unwetter für Überschwemmungen gesorgt. Besonders Norddeutschland war betroffen. Es kam zu starken Überflutungen, Straßen standen teilweise bis zu einem Meter unter Wasser, wie die Feuerwehr berichtete. In der Hansestadt war vor allem der Osten betroffen. Bis zum Abend wurden mehr als 900 Unwettereinsätze gemeldet. Verletzt wurde aber niemand.

Stromausfälle im Kreis Stormarn

Auch den Ort Oststeinbek östlich von Hamburg hatte das Unwetter unter Wasser gesetzt. Es sei das größte Hochwasser seit Jahrzehnten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es habe 150 Feuerwehreinsätze gleichzeitig gegeben, auch der Katastrophenschutz sei beteiligt. Keller ganzer Straßenzüge seien in dem Ort im Kreis Stormarn überflutet, ein Bahndamm drohe abzurutschen, Trafohäuser stünden unter Wasser. Es gebe Stromausfälle. Flüsse träten über die Ufer und ein Haus stehe komplett unter Wasser.

Ein Auto liegt in Hamburg-Lohbrügge in einer Senke die nach heftigem Regen entstanden ist. Das anliegende Wohnhaus musste wegen der Unterspülung evakuiert werden.

Das nahegelegene Quickborn wurde ebenfalls erwischt. Ab dem Nachmittag seien rund 130 Einsatzkräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren im Stadtgebiet ausgerückt, teilte der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg mit.

40 Liter Regen pro Quadratmeter in einer halben Stunde

Im thüringischen Schönbrunn wurde nach Polizeiangaben die Ortsdurchfahrt vom Schlamm umliegender Felder überspült. In der Region um Wittenberg in Sachsen-Anhalt seien in einer halben Stunde fast 40 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, hieß es vom DWD. Heftige Gewitter und Schauer zogen am Morgen auch im Breisgau in Baden-Württemberg auf. Einige Straßen waren nach Polizeiangaben vom Starkregen überflutet worden.

In Brandenburg regnete es bis zum Nachmittag im Fläming und in der Prignitz stärker, Gewitter wurden auch aus Nordbayern gemeldet. Am Freitag bleibt es laut den Meteorologen bewölkt, aber überwiegend trocken. Es sei mit Temperaturen um die 19 Grad zu rechnen.