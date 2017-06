Nach dem schweren Unwetter in Teilen Deutschlands sind Hilfskräfte mit dem Aufräumen beschäftigt. Viele Bahnstrecken sind unterbrochen. Die Unwetter tobten besonders in Hamburg, Berlin sowie in Niedersachsen und Hessen.

Die Auswirkungen des heftigen Sturmtiefs am Abend und in der Nacht machen Bahnreisenden weiter zu schaffen. Die ICE-Strecke Berlin-Düsseldorf ist wegen eines Oberleitungsschaden zwischen Bielefeld und Gütersloh seit dem frühen Morgen unterbrochen, der Verkehr wird über Osnabrück umgeleitet.

Ein ICE musste seine Fahrt auf der Strecke kurz vor Mitternacht unterbrechen und wurde am Morgen mit einer Diesellok abgeschleppt. Die Fahrgäste mussten mehrere Stunden im Zug ausharren. Auch die Strecke Hamburg-Hannover bleibt voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt, wie die Deutsche Bahn in Berlin mitteilte Auch hier wird der Fernverkehr umgeleitet. Das bedeutet aber Verspätungen. Der Zugverkehr auf der Strecke Hamburg-Bremen funktioniert hingegen wieder.

Gewitter, Hagel und Starkregen fordern ein Todesopfer in Norddeutschland

Zwei Tote in Niedersachsen

Auch in Ostdeutschland sind die Folgen von Tief "Paul" weiter zu spüren. Die Strecke Magdeburg-Berlin bleibt voraussichtlich bis in die Mittagsstunden gesperrt. Die Strecke Leipzig-Bitterfeld-Magdeburg ist ebenfalls nicht befahrbar. Die Züge werden über Halle umgeleitet. Die Strecke Magdeburg-Stendal ist nur eingleisig befahrbar. Einschränkungen gibt es noch im Großraum Dresden.

Auch wo Strecken frei sind, bringt der Sturm Fahrpläne durcheinander. "Zahlreiche Züge können nicht an den regulären Startbahnhöfen eingesetzt werden, weil sie gestern wegen des Unwetters ihre Fahrt an anderen Bahnhöfen beenden mussten", so die Deutsche Bahn. Aktuelle Informationen gibt die Bahn auf ihrer Internet-Seite.

Dunkle Wolken ziehen über ein Getreidefeld in der Nähe von Grimma (Sachsen) hinweg.

Das Unwetter tobte besonders in Niedersachsen. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben. Ein 50-Jähriger wurde in der Nähe von Uelzen in Niedersachsen in einem Auto von einem umstürzenden Baum erschlagen. Im Kreis Gifhorn starb eine 83 Jahre alte Frau, nachdem sie mit ihrem Auto durch das Geäst eines umgestürzten Baumes gefahren war.

Aufräumarbeiten in Havighorst (Schleswig-Holstein)

Guns-N'-Roses-Konzert unterbrochen

In den meisten Regionen kam es hauptsächlich zu kleineren Schäden durch umgestürzte Bäume, Starkregen oder Blitzeinschläge. In Hannover musste ein Guns-N'-Roses-Konzert unterbrochen werden. Die Band spielte vor 70.000 Zuschauern später die Show zu Ende.

Auch im Süden Deutschlands gewitterte es am späten Abend heftig, das große Chaos blieb dort aber aus.

Im Stadtteil Ricklingen in Hannover (Niedersachsen) stand das Wasser mehrere Zentimeter hoch auf den Straßen.

Beeinträchtigungen im Flugverkehr

In Berlin fielen an den Flughäfen Schönefeld und Tegel in der Nacht Flüge aus oder starteten verspätet. Am Morgen ist der Betrieb aber wieder angelaufen. In Tegel sollte ab 9 Uhr alles wieder planmäßig laufen, sagte ein Sprecher, "in Schönefeld im Laufe des Vormittags". Dennoch könne es weiterhin zu Verspätungen kommen. Reisende sollten sich vorher über den Status ihres Fluges informieren.

Am frühen Morgen hob der Deutsche Wetterdienst viele seiner Warnungen auf. Mit weiteren Gewittern ist nur noch in Südbayern, südlich der Donau zu rechnen. "Dabei kann es vereinzelt auch zu Starkregen und größeren Hagelkörnern kommen", sagte ein Sprecher des DWD. In den anderen Bundesländern hört mit den Unwettern auch die große Hitze auf.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 22. Juni 2017 um 23:00 Uhr.