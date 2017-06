Gesperrte Bahnstrecken, umgestürzte Bäume: Das Unwetter, das über den Norden Deutschlands hinweggezogen ist, hat für Verwüstungen gesorgt. Ein Mann kam ums Leben. In Berlin wurde zeitweise der Flugverkehr eingeschränkt. Und es drohen weitere Gewitter.

Bei einem heftigen Sturm bis hin zu einem Tornado ist in Norddeutschland mindestens ein Menschen getötet worden. Der 50-Jährige wurde in der Nähe des niedersächsischen Uelzen in einem Auto von einem herabstürzenden Baum erschlagen. Orkanböen, heftiger Starkregen und Hagel wüteten und ließen zeitweise auch den Zugverkehr stillstehen. In Magdeburg gab es nach Angaben der städtischen Werke eine Reihe von Stromausfällen.

Schweres Unwetter zieht über Hamburg hinweg

tagesschau 14:00 Uhr, 22.06.2017







Tornado über Hamburg

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete, Meteorologen der Luftfahrtberatung hätten in Hamburg den typischen "Luftschlauch" eines Wirbelsturms gesichtet. Der DWD-Tornado-Beauftragte Andreas Friedrich sagte, es habe sich um einen schwachen und nur kurzlebigen Wirbel von wenigen Minuten mit wenig "Bodenkontakt" gehandelt. Verletzte habe es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Jedoch seien Dächer abgedeckt und Bäume umgeknickt worden.

Durch das Unwetter in Norddeutschland ging für viele Bahnreisende nichts mehr: Umgestürzte Bäume legten beinahe alle ICE-Strecken im Norden lahm. Die Strecken Hamburg-Berlin, Hamburg-Hannover, Bremen-Hannover und Hannover-Wolfsburg-Berlin sind nach wie vor unterbrochen. Aktuelle Informationen finden Sie auf den Seiten der Deutschen Bahn.

Flugverkehr in Berlin betroffen

An den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel war der Flugverkehr zeitweise eingeschränkt. Einige Maschinen blieben wegen des heraufziehenden Unwetters am Boden, sagte ein Sprecher. Mittlerweile hat sich der Flugverkehr in Tegel wieder normalisiert, für Schönefeld gab es noch keine Entwarnung. Die Bodenabfertigung an beiden Airports war zwischenzeitlich eingestellt, wie ein Sprecher mitteilte.

Die Berliner Feuerwehr rief am Nachmittag den Ausnahmezustand für das Stadtgebiet aus. Bis 16 Uhr zählte die Feuerwehr rund 115 wetterbedingte Einsätze und nahm zusätzlich freiwillige Feuerwehren in den Dienst.

Warnung für "Hurricane"-Fans

Der Veranstalter des Musikfestivals "Hurricane" in Scheeßel bei Bremen bat anreisende Gäste, möglichst erst am Freitag zu kommen, denn der DWD warnt in der Region weiter vor schweren Gewittern.

Das heftige Unwetter führte auch zu Behinderungen auf den Autobahnen in Niedersachsen. Auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover warnte die Verkehrsmanagementzentrale vor Gefahr durch umgestürzte Bäume. Betroffen war der Abschnitt zwischen Evendorf und Bispingen. Ein umgestürzter Baum bremste auch den Verkehr auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen aus.

Es ist noch nicht vorbei

Nordrhein-Westfalen verzeichnet unterdessen den heißesten Tag des Jahres. Mindestens 37 Grad wurden am Flughafen Köln/Bonn gemessen - ein Allzeit-Rekord für diesen Monat: Noch nie wurde dort im Juni eine höhere Temperatur gemessen. Die bisherige Rekord-Temperatur lag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bei 36,8 Grad. Auf die Hitze folgen nun orkanartige Böen, Hagel und Starkregen. Der Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für das Bundesland herausgegeben.

Und auch im Norden und Osten scheint noch nicht alles überstanden: Die Gewitterzelle habe sich nochmals zu einem "extremen Bereich aufgeblasen", sagte der Meteorologe Andreas Friedrich vom DWD. Nun gilt für den Nordosten Deutschlands ein Tornadorisiko in den kommenden Stunden. In der Region um Dresden drohten Starkregen und Hagel, sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 140 Kilometern. Erst am Freitagmorgen sollen die Unwetter nachlassen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 22. Juni 2017 um 12:00 Uhr.