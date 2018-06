Im Asylstreit in der Union stellt sich die SPD hinter die Kanzlerin und ihren europäischen Weg. Die Kritik an der CSU ist heftig - SPD-Chefin Nahles nennt Bayerns Ministerpräsident Söder einen "Bonsai-Trump".

In der Regierungskrise wegen des Flüchtlingsstreits von CDU und CSU hat sich SPD-Chefin Andrea Nahles hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel gestellt und die Koalitionspartner zu einer raschen Lösung aufgerufen. Die Union müsse das Wochenende nutzen, "um sich wieder auf eine sachliche und auf eine kooperative Ebene zu begeben", sagte Nahles nach einer Sondersitzung der SPD-Fraktion. Ihre Partei sei bereit, pragmatische sachliche Lösungen zu finden.

"Akzeptieren keine spalterische Politik"

Ein Alleingang sei in der Flüchtlingspolitik "nicht denkbar und auch nicht sinnvoll", sagte Nahles: "Nur mit Europa können für Deutschland die richtigen Lösungen auch gefunden werden." Dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder warf Nahles vor: "Herr Söder benimmt sich hier wie ein Bonsai-Trump. Er redet von Deutschland zuerst." Es gehe aber darum, dass Deutschland als führende Kraft in Europa mit anderen betroffenen Ländern gemeinsame Antworten finde. "Wir akzeptieren keine spalterische Politik", sagte Nahles. "Und wir lassen es auch nicht zu, dass die Panik der CSU-Landesregierung hier ganz Deutschland und Europa in Geiselhaft nimmt."

Auch Nahles Parteikollege Lars Klingbeil forderte im ARD-Morgenmagazin, den Streit innerhalb der Union schnellstmöglich beizulegen. Für ihn führe kein Weg an einer EU-orientierten Lösung vorbei, diese sei schließlich auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Die "nationalen Alleingänge" der CSU kann Klingbeil seinen eigenen Worten zufolge nicht nachvollziehen. Und auch die Weigerung der CSU, Merkel - und damit auch der eigenen Schwesterpartei - eine Frist von 14 Tagen einzuräumen, um mit anderen EU-Staaten über Lösungen zu verhandeln, sei "unwürdig", sagte der SPD-Politiker weiter.

Mahnende Worte vom Vizekanzler

Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz ermahnt die Koalitionspartner: "Die Aufgabe, unser Land zu regieren, ist keine Folge von 'Game of Thrones', sondern eine ernste Angelegenheit".

Schäuble soll vermitteln

Der Asylstreit zwischen CDU und CSU droht zum schwersten Konflikt der Schwesterparteien seit Jahrzehnten zu werden. Seit Tagen streitet die Union darüber, ob Asylbewerber ohne Papiere, und solche, die bereits in anderen EU-Ländern als Asylbewerber registriert sind, weiter über die deutsche Grenze gelangen dürfen. Die CSU will sie künftig zurückweisen, Merkel lehnt dies ab. Die CSU dringt bis Montag auf eine Entscheidung, andernfalls droht Bundesinnenminister Horst Seehofer mit einem Alleingang. Merkel will dagegen in den kommenden zwei Wochen eine Lösung auf europäischer Ebene suchen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble soll auf Wunsch der CDU-Spitze offenbar im Asylstreit mit der CSU vermitteln. Die CDU-Führung und Unionsfraktionschef Volker Kauder hätten Schäuble gebeten, in den kommenden Tagen mit der CSU-Spitze zu sprechen, um einen Kompromiss auszuloten, berichtete die "Rheinische Post" und berief sich auf Informationen aus der CDU-Führung.

Kritik an der CSU von allen Seiten

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält eine Einigung in der Union weiter für möglich. "Ich bin davon überzeugt, wir können zu einer gemeinsamen Lösung kommen - unter der Voraussetzung, dass alle konstruktiv und mit Einigungswillen an die Aufgabe herangehen", sagte Altmaier. "Wir sind uns einig, dass wir illegale Migration bekämpfen." Altmaier sagte aber zugleich, eine Lösung müsse sowohl dem deutschen als auch dem europäischen Recht entsprechen.

Der Minister warnte zugleich davor, dass die Flüchtlingsdebatte alle anderen Themen in den Hintergrund drängt. Es gebe noch weitere große Herausforderungen wie die Digitalisierung. "Ich wünsche mir sehr, dass alle erkennen, dass es für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands wichtig ist, dass wir auch über diese Themen sprechen", betonte Altmaier.

Unverständnis bei FDP und GRünen

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner rief dazu auf, die Asylpolitik nicht für den Landtagswahlkampf in Bayern zu instrumentalisieren. "Das sollten die Bürgerinnen und Bürger in Bayern sich nicht bieten lassen", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Die CSU hätte bereits vor zweieinhalb Jahren handeln sollen - nicht erst vor der Landtagswahl im Oktober.

Im Streit zwischen CDU und CSU unterstützt die FDP die Position Seehofers. Allerdings zeigte Lindner Unverständnis darüber, dass die CSU jetzt so viel Zeitdruck macht. Nach der Eskalation des gestrigen Tages haben doch alle europäischen Partner erkannt, dass es politisch so nicht weitergehen wird. So oder so wird sich etwas verändern."

Grünen-Chef Robert Habeck warf der CSU verantwortungsloses Verhalten vor. Der "Rheinischen Post" sagte er, Seehofers Plan "bedeutet faktisch, dass Deutschland Italien, Griechenland oder Spanien die gesamte Verantwortung für die Flüchtlinge aufhalst". Damit treibe man besonders Italien aus der EU, warnte Habeck.

"Dass bei einem amtierenden Innenminister mit jahrzehntelanger politischer Erfahrung nicht das Staatsethos überwiegt, sondern der taktische Wunsch, eine Sehnsucht nach irgendwelchen Basta-Entscheidungen zu befriedigen, dafür habe ich kein Verständnis", warf der Grünen-Vorsitzende Seehofer vor. Das höchste Ziel der deutschen Politik müsse es aber sein, die Einheit Europas zu wahren.

UNHCR warnt vor nationalem Alleingang

Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR warnte Deutschland vor einem nationalen Alleingang. Die Bundesregierung sei aufgefordert, mit nach einer europäischen Lösung zu suchen, sagte der Leiter des UNHCR in Deutschland, Dominik Bartsch, der "Welt". "Nationale Alleingänge schaden nicht nur den Flüchtlingen, sondern letztlich auch Europa selbst. Ein Problem, das viele Staaten betrifft, kann nur gemeinsam gelöst werden." Deutschland sei verpflichtet, bei Flüchtlingen, die an der Grenze um Asyl nachsuchten, zu prüfen, welches Land zuständig sei.

