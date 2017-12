Nach den Vorgesprächen über eine GroKo-Sondierung schweigen sich die Spitzen von Union und SPD aus. Dass sich alle daran halten, spricht zumindest für eine Vertrauensbasis. Trotzdem unterscheiden sich die Ziele der Beteiligten.

Von Martin Mair, ARD-Hauptstadtstudio

Es herrscht großes Schweigen. Inhaltlich wollen die Teilnehmer der Vorsondierungsrunde von Union und SPD gar nichts verraten. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte ein Interview im ARD-Morgenmagazin kurzfristig ab.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kam zwar, gab sich aber ebenfalls zugeknöpft. Sie wiederholte nur, was die Union als Ziel vor Augen hat: "Das ist eine stabile Regierung, die wir anstreben. Ich respektiere, dass jetzt die SPD ihre eigene Position noch finden muss. Aber unser Ziel ist klar als Union: Wir wollen Verantwortung übernehmen."

Spitzen der Union und SPD schweigen

tagesschau 12:00 Uhr, 14.12.2017, Marion von Haaren, ARD Berlin







Sie sprachen zweieinhalb Stunden

SPD-Chef Schulz ging demonstrativ telefonierend an den Journalisten vorbei.

Das soll in einer Neuauflage der Großen Koalition geschehen. Doch darauf verständigten sich die Spitzen gestern Abend nicht. Zweieinhalb Stunden saßen Kanzlerin, SPD-Chef und der CSU-Vorsitzende gestern zusammen - in einem Abgeordnetenbüro unweit des Reichstags. Martin Schulz verließ das Büro mit Handy am Ohr, um ja nicht angesprochen zu werden. Und seine Unionskollegen gingen zügigen Schrittes an den Journalisten vorbei. Horst Seehofer grüßte nur kurz, eher er eilig im Fahrstuhl verschwand - genauso wie die Angela Merkel.

Eine gemeinsame knappe schriftliche Erklärung von Union und SPD bezeichnete die Gespräch danach als offen und vertrauensvoll. Immerhin - war bei den Jamaika-Sondierungen doch Vertrauen genau das Problem. Es fehlte bis zuletzt. Auch weil aus den Gesprächen immer wieder Inhalte in der Öffentlichkeit landeten und von der anderen Seite munter seziert wurden.

Die Teilnehmer der gestrigen Spitzenrunde wollen das verhindern und schweigen eisern. Anders verhielten sich Politiker von Union und SPD, die zwar prominent sind, aber nicht mehr in entscheidender Position sitzen.

SPD uneins

Rudolf Dreßler etwa, Sozialpolitiker der SPD, in den 1980er-Jahren Staatssekretär, hat eine klare Meinung. Seine Partei müsse aufhören rumzueiern, erklärte er gegenüber dem MDR. "Sie muss klar entscheiden: Will sie oder will sie nicht", sagte Dreßler und fügte hinzu, dass er dafür sei, dass die SPD besser nicht in die Große Koalition gehe, sondern Merkel sage: "Du musst Dir neue Mehrheiten suchen, mit uns ist das nicht zu machen." Damit werde eventuell auch die Tür zu Neuwahlen geöffnet.

Also eine klare Absage an ein Kooperationsmodell, das Teilen der SPD vorschwebt. Die Idee: Union und Sozialdemokraten einigen sich nur in bestimmten Themen auf einen Koalitionsvertrag - in anderen Bereichen dagegen könnten sich die Parteien jeweils eigene Mehrheiten im Bundestag suchen.

Tina Hassel, ARD Berlin, über die Gespräche zwischen SPD und Union

tagesthemen 22:15 Uhr, 13.12.2017







Union weiter gegen Kooperationsmodell

Kanzlerin Merkel und CSU-Chef Seehofer lehnen das als zu unsicher ab. Der bayerische Ministerpräsident erklärte dazu vor wenigen Tagen in Richtung SPD: "Die sollen sich jetzt an den Tisch setzen mit uns und arbeiten - und nicht ständig solche Vorschläge, die man mehr aus der Krabbelgruppe kennt, auf den Tisch legen."

Die Krabbelgruppen-Spitze lässt die SPD aber unbeeindruckt. Sie will bei ihrem Zeitplan bleiben. Morgen beraten die Gremien darüber, wie es weitergeht. Dass sich die Sozialdemokraten auf ein Ja zur Großen Koalition festlegen, ist mehr als unwahrscheinlich. Vielmehr dürfte sich die SPD zu weiteren Gesprächen verpflichten.

Immerhin vertrauensvoll - Union und SPD beenden erste Vorsondierung

Martin Mair, ARD Berlin

14.12.2017 08:44 Uhr

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 14. Dezember 2017 um 12:00 Uhr und die tagesthemen am 13. Dezember 2017 um 22:15 Uhr.