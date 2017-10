Die Union ist sich in der Flüchtlingsfrage einig, nun sollen die Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition möglichst schnell beginnen. Kanzlerin Merkel hat FDP und Grüne am konmmenden Mittwoch zu getrennten Verhandlungen eingeladen.

Nach der Einigung im Streit um eine Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen, hat Kanzlerin Angela Merkel FDP und Grüne für Mittwoch nächster Woche zu getrennten Sondierungsgesprächen eingeladen.

Zwei Tage später sei dann ein gemeinsames Treffen von Union, FDP und Grünen geplant, sagte die CDU-Vorsitzende bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit CSU-Chef Horst Seehofer in Berlin.

Für Zündstoff in den Gesprächen dürfte die unionsinterne Einigung auf eine Flüchtlings-Zielmarke sorgen. CDU und CSU hatten sich am Sonntagabend auf das Ziel verständigt, maximal 200.000 Flüchtlinge pro Jahr aufzunehmen. Der Kompromiss sieht aber Ausnahmen für Sondersituationen vor. Außerdem bekennen sich CDU und CSU ausdrücklich zum Recht auf Asyl im Grundgesetz und zur Genfer Flüchtlingskonvention. Grüne und FDP sehen die Einigung jedoch kritisch.

Kompromiss als "gute Grundlage"

Merkel bezeichnete den Kompromiss dennoch eine gute Grundlage für Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen. CDU und CSU hätten ein gemeinsames Ergebnis erreicht, dass sie für eine sehr gute Basis halte, um nun in die Sondierungen zu gehen, sagte sie.

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer sieht in dem Unionskompromiss ein solides "Kursbuch" für die Flüchtlingspolitik der kommenden Jahre. Der Kompromiss greife besonders in den Fällen, in denen etwa die Arbeitslosigkeit in Deutschland wieder zunehme oder gar ein Krieg die Lage verschärfe, sagte der bayerische Ministerpräsident.

"Der Bundestag ist zuständig"

In diesen Fällen müsse dann der Bundestag über das weiter Vorgehen entscheiden. "Dass für die Antwort auf solche Szenarien der Deutsche Bundestag zuständig ist und nicht irgendwelche Talkshows", sei der größte Fortschritt, so Seehofer.

Auf die Frage, weshalb in dem Kompromiss nicht der von der CSU als entscheidend bezeichnete Begriff "Obergrenze" stehe, sagte Seehofer, für ihn sei der "der materielle Gehalt des Vereinbarten" entscheidend.

Merkel betonte, dass aber auch andere Themen wie die wirtschaftliche Entwicklung, die Situation der ländlichen Räume, Familienpolitik und Digitalisierung in der kommenden Woche auf den Tisch kommen sollen. "Wir wollen, dass alle Themen zur Geltung kommen", so die CDU-Vorsitzende.