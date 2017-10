Der Unions-Kompromiss zu einer Flüchtlingsquote stößt auf geteiltes Echo: Während CDU und CSU darin eine gute Basis sehen, lehnen Grünen-Chefin Peter und Vereinigung Pro Asyl sowie der Linkspartei-Politiker Gysi die Einigung ab.

Die Grünen-Chefin Peter will den Kompromiss in den Koalitionsverhandlungen nicht akzeptieren.

Die Grünen lehnen den Kompromiss im Unions-internen Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge ab. "Das ist eine Einigung zwischen CDU und CSU und noch lange nicht das Ergebnis der Jamaika-Sondierung", sagte Grünen-Chefin Simone Peter. Die Zahl 200.000 als Höchstgrenze humanitärer Hilfe komme einer Obergrenze gleich, weil sie die einzelnen Flüchtlingsgruppen wahllos summiere und bei Erreichen der Grenze offenbar sachgrundlos gegeneinander ausspiele.

Peter erklärte, ihre Partei lehne die Ausweitung der sogenannten Sicheren Herkunftsländer ebenso ab wie Abkommen nach dem Vorbild des Vertrages zwischen der EU und der Türkei zum Stopp der Flüchtlingsbewegungen. Auch Ausreisezentren ohne Rechtsberatung wie in Bamberg würden von den Grünen nicht getragen.

Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl kritisierte den Kompromiss ebenfalls Eine Obergrenze für die Aufnahme in Deutschland sei ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. "Menschenrechte kennen keine Obergrenze, niemand darf in einer Situation, in der Folter oder unmenschliche Behandlung droht, zurückgewiesen werden", argumentierte Geschäftsführer Günter Burkhardt. Auch das Recht als Familie zusammenzuleben sei mit einer Obergrenze nicht vereinbar.

Barley: Merkel zeigt sich "biegsam"

Die SPD-Politikern Barley meint, dass Kanzlerin Merkel vor der CSU eingeknickt ist.

Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) sagte in der ARD-Sendung Anne Will, ihr sei bereits vorher klar, dass die Kanzlerin von ihrem Nein zu einer Maximalzahl abrücke: "Angela Merkel ist ziemlich biegsam." Ex-Linken-Fraktionschef Gregor Gysi erklärte bei Anne Will, der Kompromiss sei ein Fehler: "Mit einem AfD-Kurs stärkt man sich nicht selbst, sondern die AfD."

Unionspolitiker zufrieden

Unions-Fraktionsvize Hans-Peter Friedrich (CSU) sagte dagegen: "Ich glaube, dass das ein gutes Ergebnis ist, mit dem man jetzt in die Koalitionsverhandlungen gehen kann." Auch die CDU-Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer, wollte nichts von einem Einknicken Merkels wissen. "Es ist ein Geben und Nehmen, wir sind wir sind eine lebendige Partei."

Allerdings glaubt auch Friedrich nicht, dass mit dem Kompromiss alle Konflikte gelöst sind: Auf die Frage, ob sein Parteichef Horst Seehofer jetzt "endlich Ruhe gebe", antwortete er vielsagend: "Der bayrische Löwe wird weiter brüllen."