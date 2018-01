Anschläge, Prügeleien, Drohungen: Deutsche Behörden verzeichnen vermehrt politisch motivierte Straftaten wegen innertürkischer Konflikte. Die Offensive in Nordsyrien verstärkt die Spannungen.

Von Elmas Topcu, WDR

"Keine Öcalan-Bilder, keine verbotenen Fahnen" weisen die Polizisten die kurdischen Demonstranten am Bonner Münsterplatz an. Die Kurden versprechen, sich daran zu halten. Die Kundgebung am Dienstagabend richtet sich gegen die türkische Militäroffensive auf die syrische Stadt Afrin. Nach zehn Minuten schwenkt eine Gruppe junger Männer die verbotenen Öcalan-Fahnen und skandiert "Terrorist Erdogan". Ein Bild, das in den letzten Jahren nicht nur zwischen Berlin und Ankara für Spannungen sorgte, sondern das auch in der türkischen Community zu Eskalationen führte.

Demos von Anhängern und Gegnern der türkischen Regierung, gegenseitige Drohungen von Türken und Kurden, Anschläge auf Vereinsgebäude und Moscheen, Prügeleien an den Universitäten, Denunzierung von Regierungskritikern: Deutsche Sicherheitsbehörden verzeichnen in den vergangenen Jahren vermehrt politisch motivierte Straftaten in Deutschland, die mit innertürkischen Problemen zusammenhängen.

Seit dem 1. Januar 2017 werden diese gesondert erfasst, teilt das Bundesinnenministerium auf Anfrage des WDR mit. Nach der Verabschiedung der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestages am 2. Juni 2016 und dem Putschversuch in der Türkei am 15. Juli 2016 seien verstärkt politisch motivierte Straftaten verzeichnet worden. Daraufhin hätten Bund und Länder gemeinsam in den dafür vorgesehenen Gremien der Innenministerkonferenz beschlossen, diese gesondert zu erfassen.

Zahlen aus Nordrhein-Westfalen liegen vor

Die Anzahl dieser Straftaten, bei denen das mutmaßliche Tatmotiv in Zusammenhang mit innertürkischen Auseinandersetzungen steht, melden die Länder bis Ende Januar dieses Jahres beim Bundesinnenministerium. Nach Auswertung werden die ersten Zahlen im Frühjahr veröffentlicht, erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.

Laut Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, in dem die meisten Türkischstämmigen leben, wurden 2017 nach der Erstauswertung insgesamt 74 Straftaten in der Kategorie "Türkei" registriert - darunter 22 Sachbeschädigungen, 15 Beleidigungen, zehn Körperverletzungen, acht Volksverhetzungen, fünf Verstöße gegen das Vereinsgesetz, vier Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, drei Mal das Verbreiten von Propagandamitteln bzw. das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, drei sonstige Straftaten. "Seit dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 verzeichnen die Polizeibehörden auch bei uns in Nordrhein-Westfalen immer wieder Fälle, in denen Befürworter und Gegner der türkischen Regierung aufeinander treffen und Straftaten verüben", so das Ministerium. "Die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen gehen gegen diese Form der Kriminalität entschieden vor."

Aus der Sicht des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Nordrhein-Westfalen ist diese Zahl nur die Spitze des Eisbergs. Für den Vorsitzenden Sebastian Fiedler stellen die Konflikte ein echtes Problem dar, weil sie sich außenpolitisch abspielen und in kürzester Zeit Deutschland erreichen. "Das heißt, wir können uns nicht monatelang darauf vorbereiten und unsere Dienste entsprechend planen", sagt er.

Spannungen zwischen Kurden und Türken

tagesthemen 22:15 Uhr, 23.01.2018, Philipp Wundersee, Elmas Topcu, WDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-368331~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Mehr als drei Millionen Türkischstämmige in Deutschland

Innertürkische Probleme wirkten sich häufig auf das Zusammenleben in Deutschland aus, denn nirgendwo sonst leben so viele Türkischstämmige in Europa - ingesamt etwa 2,5 Millionen und 500.000 bis 800.000 türkische Kurden. Für Guido Steinberg, Nahost-Experte der Stiftung für Wissen und Politik, sind die Folgen der innertürkischen Konflikte angesichts dieser großen Zahl nicht zu verhindern. Es sei ganz normal, dass dann ein so heftiger und langanhaltender Konflikt wie der zwischen Türken und Kurden auch in der Diaspora in einem begrenzten Rahmen ausgetragen werde.

Im November letzten Jahres gerieten kurdisch- und türkischstämmige Studenten an der Universität Bielefeld aneinander. Eine Gruppe kurdischer Studenten stürmte die Veranstaltung eines mutmaßlich Erdogan-nahen Wissenschaftlers, es kam zur Schlägerei. Im Oktober gab es eine Hetzkampagne gegen die Universität Duisburg-Essen wegen eines Projektes für türkische Exilakademiker. Anfang Januar dieses Jahres feuerten Unbekannte Schüsse auf das Auto des Profifußballers Deniz Naki von dem Club Amedspor bei Aachen ab, als der in Düren geborene Kurde seine Familie besuchte. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts laufen. Naki vermutet, der Anschlag sei politisch motiviert.

In Essen stehen seit sechs Monaten 16 Frauen und Männer wegen eines schweren Brandanschlags auf ein türkisches Café vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen versuchten Mord vor und geht von einer politischen Tat aus. Am Wochenende wurden in Minden und Leipzig die Wände der DITIB-Moscheen mit kurdischen Symbolen beschmiert.