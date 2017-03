Der Vorwurf wiegt schwer: In Deutschland lebende Türken sollen von der Türkei ausspioniert worden sein. Nun hat die deutsche Justiz einen ranghohen Beamten der Religionsbehörde im Visier und leitete nach Informationen von NDR, WDR und SZ Ermittlungen gegen ihn ein.

Von Georg Mascolo und Jan Lukas Strozyk, NDR

Die deutsche Justiz ermittelt in einem weiteren Fall wegen türkischer Spionageaktivitäten in Deutschland. Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" hat die Generalbundesanwaltschaft am 13. März ein Verfahren gegen Halife Keskin eingeleitet. Keskin ist Abteilungsleiter für Auslandsbeziehungen des "Präsidiums für Religionsangelegenheiten" (Diyanet) der Türkei und damit einer der ranghöchsten Beamten der Behörde.

Ermittelt wird wegen des Verdachts auf geheimdienstliche Agententätigkeit. Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem ein Insider Material zur Diyanet übergab. Daraus geht hervor, dass die Diyanet dazu aufgefordert hat, Informationen über Gülen-Anhänger in Deutschland an Keskin zu schicken. Auch Keskin selbst hat demnach eine solche Aufforderung verschickt. Die Diyanet-Behörde ist direkt dem Ministerpräsidenten der Türkei, Binali Yildirim, unterstellt.

Weitere Spionage-Ermittlungen

Im Februar hatte der Grünen-Abgeordnete Volker Beck die Generalbundesanwalt darauf hingewiesen, dass Keskin sich in Deutschland aufhalte. Becks Hinweis sei aber versehentlich gelöscht worden. Das berichtete die Zeitung "Die Zeit". Die Diyanet-Behörde soll in Deutschland auch Imame der Türkisch-Islamischen Union (DITIB) damit beauftragt haben, in den von ihr betriebenen Moscheen mutmaßliche Gülen-Anhänger auszuspähen. Die DITIB unterliegt der Kontrolle durch die Diyanet-Behörde in der Türkei. Der DITIB gehören in Deutschland nach eigener Angabe 930 islamische Gemeinde und Vereine an.

Die Spionage-Ermittlungen gegen Keskin reihen sich ein in die Ermittlungen rund um türkische Spionagetätigkeiten auf deutschem Boden. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Geheimdienst MIT am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eine Liste mit Hunderten Namen an den BND übergeben hat. Darauf stehen Personen und Vereine, die laut des türkischen Geheimdienstes Anhänger der Gülen-Bewegung sein sollen. Darunter sind auch Politiker, Schulen und Kindergärten.

