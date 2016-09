Zwei Monate nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei unterliegen mindestens sechs deutsche Staatsbürger weiterhin einem Ausreiseverbot. Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" (SZ) handelt es sich dabei unter anderem um ein niedersächsisches Ehepaar und seine volljährigen Kinder.

Von Katja Riedel und Andreas Spinrath, WDR

Im Zuge der Verhaftungswelle der vergangenen Monate sind Anfang September auch vier Mitglieder einer niedersächsischen Familie von den türkischen Behörden festgenommen worden. Sie wurden nach mehreren Tagen freigelassen, unterliegen jedoch einem Ausreiseverbot.

Den Mitgliedern der Familie wird offenbar eine Nähe zum Umfeld des islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen. Die Familie hat zwar türkische Wurzeln, alle besitzen nach Informationen von WDR, NDR und SZ aber ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Die beiden in Deutschland geborenen Kinder sollen zurzeit in der Türkei leben, die Eltern seien zum Zeitpunkt der Festnahme in Ankara im Urlaub gewesen.

Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, dass man über diesen Fall informiert sei. Die betroffenen Personen würden von den deutschen Vertretungen vor Ort konsularisch betreut.

Auswärtiges Amt ist eingeschaltet

Der Fall zeigt erneut, dass die türkische Regierung die Festnahmen deutscher Staatsbürger auch nach dem Besuch des deutschen Staatssekretärs Markus Ederer in Ankara fortsetzt. Ederer war im August in die Türkei gereist, um auf die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien bei der Aufarbeitung des Putschversuchs zu pochen. Die Familie wurde erst nach seinem Besuch verhaftet.

Anfang August hatten WDR, NDR und SZ über die Festnahme einer Frau aus Süddeutschland berichtet. Die 48-jährige deutsche Staatsbürgerin wurde schließlich freigelassen. Sie und ihre 25-jährige Tochter befinden sich jedoch weiterhin im Süden der Türkei und dürfen ebenfalls nicht nach Deutschland reisen. Schlagzeilen machte zudem der Fall der Kieler Linken-Politikerin Yüksel Canli. Sie war am 26. August in ihrer türkischen Ferienwohnung festgenommen worden. Mittlerweile ist sie nach Deutschland zurückgekehrt.

Ausreiseverbote und Inhaftierungen

Nach Informationen aus dem Auswärtigen Amt ist eine einstellige Zahl von Personen mit einem Ausreiseverbot belegt. Weiterhin seien vier Deutsche in der Türkei in Haft. Dies hatte die Bundesregierung auf Anfrage der Linkspartei geantwortet.

Bei dem gescheiterten Militärputsch in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 waren laut offiziellen Angaben mehr als 270 Menschen gestorben. Seitdem hat die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan Zehntausende Personen festnehmen lassen, unter anderem im Justizapparat, der Polizei und der Wirtschaft. Medien mussten den Betrieb einstellen.

Berichte über Folter von Inhaftierten

Die türkischen Haftbedingungen wurden seitdem immer wieder scharf kritisiert. Es gibt Berichte über eine massive Überbelegung der Gefängnisse und eine unzureichende medizinische Versorgung der Häftlinge. Bereits kurz nach dem Putschversuch behauptete "Amnesty International", dass es "glaubwürdige Hinweise" auf Misshandlungen und Folter von Inhaftierten gebe.

Besonders im Fokus stehen Vereine und Personen, die der Gülen-Bewegung zugerechnet werden. In der vergangenen Woche beantragte die Türkei offiziell die Auslieferung des im US-amerikanischen Exil lebenden Predigers Gülen.