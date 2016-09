In Berlin, Hamburg, Leipzig und anderen Großstädten haben die Demonstrationen gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA begonnen - allerdings mit weniger Teilnehmern als erwartet. Zu den Protesten hatten zahlreiche Organisationen aufgerufen.

Die Gegner der EU-Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA (CETA und TTIP) machen mobil. In Berlin und sechs weiteren Großstädten begannen am Mittag die Demonstrationen. In Stuttgart, Frankfurt am Main und Köln scheine die Sonne, in Berlin und München regne es leider, sagte eine Sprecherin der Veranstalter. "Doch die Leute lassen sich die Laune nicht verderben." Weitere Orte der Protestkundgebungen sind Hamburg und Leipzig.

Zu den Demonstrationen unter dem Motto "CETA und TTIP stoppen! Für einen gerechten Welthandel" riefen zahlreiche Organisationen auf - Verbraucher- und Umweltverbände, Gewerkschaften und Kirchen, die Netzwerke Attac und Campact, Grüne und Linkspartei sowie der Deutsche Kulturrat. Erwartet werden Hunderttausende Menschen.

Zunächst aber kamen offenbar weniger Menschen als von den Veranstaltern erwartet. Bei der Hauptkundgebung in Berlin waren laut Polizei kurz vor dem Start des Demonstrationszuges ungefähr 30.000 Menschen zusammengekommen, in Köln 10.000, in Hamburg 6000, in Frankfurt 5000.

In Köln seilten sich sechs Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace von der Deutzer Brücke ab und entrollten ein Plakat über dem Rhein. Die Polizei alarmierte die Höhenretter-Einheit.

Greenpeace-Aktivisten entern die Deutzer Brücke.

Schauermärchen und Lügen?

Der Protest richtet sich gegen das bereits fertig ausgehandelte Freihandelsabkommen CETA der EU mit Kanada und das TTIP-Abkommen mit den USA, wo die Verhandlungen allerdings festgefahren sind. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström warf den TTIP-Gegnern vor, Unwahrheiten zu verbreiten. "Viele TTIP-Gegner halten es mit der Wahrheit und Fakten nicht so genau", sagte sie der "Bild"-Zeitung. In der Debatte um TTIP und CETA gebe es "viele Missverständnisse, Schauermärchen und Lügen".

EU-Kommissarin Cecilia Malmström wirft den Gegnern vor, Unwahrheiten zu verbreiten.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte TTIP kürzlich für gescheitert erklärt, für CETA setzt sich der Vizekanzler und SPD-Vorsitzende dagegen ein. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley kritisierte den anhaltenden Widerstand gegen das Freihandelsabkommen mit Kanada. "Teile der Öffentlichkeit haben sich schon vor langer Zeit festgelegt, CETA abzulehnen. Das ist schwierig, weil dadurch die wirklich positiven Entwicklungen der letzten Monate gar nicht mehr nachvollzogen wurden", sagte sie in einem Interview.

Gegen CETA reichten die Gegner jüngst Verfassunsgbeschwerde ein - mit mehr als 125.000 Klägern ist "Nein zu CETA" die größte Verfassungsbeschwerde, die es jemals gab.

Nirgendwo in Europa ist der Widerstand in der Bevölkerung gegen TTIP und Ceta so stark wie in Deutschland. Die Gegner befürchten, dass dadurch Umwelt- und Sozialstandards ausgehöhlt werden. Darüber hinaus würden Sonderrechte für ausländische Investoren geschaffen und demokratische Grundprinzipien verletzt.