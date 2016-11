Terrorverdächtiger in Berlin BGH verweigert Haftbefehl

Kein Haftbefehl wegen Terrorverdachts für den in Berlin gefassten Ashraf al T.: Der Bundesgerichtshofs hat den Antrag der Bundesanwaltschaft abgelehnt. Der Mann bleibt aber in U-Haft - wegen Urkundenfälschung.

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Karlsruhe hat nach SWR-Informationen gestern kurz vor Mitternacht gegen den Berliner Terrorverdächtigen Ashraf al T. einen Haftbefehl wegen Urkundenfälschung erlassen und den Mann in Untersuchungshaft geschickt. Grund sind falsche Papiere, die der Mann den Behörden vorgelegt hatte.

Vor dieser Entscheidung hatte der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof aber einen vom Generalbundesanwalt beantragten Haftbefehl wegen Mitgliedschaft beziehungsweise Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland nicht erlassen.

Um zu verhindern, dass der Mann daraufhin um Mitternacht in Freiheit kommt, hatte die Staatsanwaltschaft Berlin den zweiten Haftbefehl vorbereitet. Sein Anwalt bezeichnete das Vorgehen Medien gegenüber als Skandal.

Ermittlungsverfahren läuft weiter

Das Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts wegen des Verdachts, der Mann könne einen Anschlag geplant haben, läuft weiter.

Al T. war am Mittwochabend in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Schöneberg festgenommen worden. Ausgangspunkt der Ermittlungen waren nach Angaben der Bundesanwaltschaft Hinweise eines ausländischen Geheimdienstes. Demnach soll der 27-Jährige Kontakt zu einem IS-Mitglied in Syrien gehabt und von diesen "die Erlaubnis" erhalten haben, "zeitnah" einen Anschlag in Deutschland zu planen.

Mit Informationen von Holger Schmidt, ARD-Terrorexperte

