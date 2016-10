Die Zuschauer des ARD-Films "Terror" waren sich weitgehend einig: Freispruch für den Soldaten, der ein Flugzeug mit 164 Menschen an Bord abschoss, um 70.000 Fußballfans zu retten. Doch warum berührt das Urteil unsere Grundrechte? Und welche Probleme birgt die Abstimmung nach dem Film?

Eine Analyse von Frank Bräutigam, ARD-Rechtsredaktion

Ein Flugzeug wurde entführt, 164 Menschen sind an Bord. Darf man sie opfern, um einen Anschlag auf ein Fußballstadion mit 70.000 Besuchern zu verhindern? Darum ging es im ARD-Film "Terror". Die Zuschauer sollen ein Urteil fällen und entschieden mit breiter Mehrheit: Ja, man darf. "Das Bundesverfassungsgericht entschied nicht über die Strafbarkeit eines Einzelnen". Der Satz kommt in beiden Versionen der Urteilsverkündung des Films "Terror" vor. Er ist zentral zum Verständnis des Falles, aber nicht ganz einfach zu durchdringen. Also, was steckt dahinter?

Das Urteil zum Luftsicherheitsgesetz

Immer wieder ging es um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum "Luftsicherheitsgesetz". Darin geht es um folgende Konstellation. Jedes staatliche Handeln braucht eine gesetzliche Grundlage. Für den Abschuss von Flugzeugen im Falle eines Terrorangriffes war dies das Luftsicherheitsgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist. Es sei ein Verstoß gegen die Menschenwürde, wenn ein Gesetz den Staat zur vorsätzlichen Tötung von unschuldigen Menschen ermächtige. Wer so einen Abschuss anordnet, handelt also rechtswidrig.

In Randnummer 130 des Urteils steht dann aber: "Dabei ist hier nicht zu entscheiden, wie ein gleichwohl vorgenommener Abschuss und eine auf ihn bezogene Anordnung strafrechtlich zu beurteilen wären." Das Verfassungsgericht hat also offen gelassen, wie es die Lage in einem Strafverfahren beurteilen würde. Um so eine Situation geht es aber im Film.

Für eine strafrechtliche Verurteilung muss man dem Angeklagten nicht nur rechtswidriges Verhalten, sondern auch eine persönliche Schuld nachweisen. An dieser Stelle kommt der "übergesetzliche entschuldigende Notstand" ins Spiel. Er diente als Begründung für den Freispruch im Film. In der juristischen Literatur wird heiß diskutiert, ob so ein übergesetzlicher Notstand im absoluten Extremfall die Schuld der handelnden Person wegfallen lässt. Auf diese Diskussion verweist auch das Bundesverfassungsgericht. Ein strafrechtliches Urteil zu genau dieser Frage im Falle eines Flugzeugabschusses gibt es in Deutschland bislang nicht. Das Urteil der Mehrheit nach dem Film "Terror" ist also kein Akt des Revoluzzertums gegen das Bundesverfassungsgericht.



Keine Pflicht, sich an Urteile zu halten?

Problematisch ist aber die Aussage des ehemaligen Bundesverteidigungsministers Franz-Josef Jung. Er verweist in der Diskussion zwar auf die offene Lage im Strafrecht, betont aber immer wieder, dass er den Befehl zum Abschuss geben würde. Er sagt damit, dass er als Minister bewusst ohne gesetzliche Grundlage beziehungsweise auf einer verfassungswidrigen Grundlage handeln würde. Man kann ja inhaltlich zur Abwägung der Menschenwürde anderer Meinung sein als das Verfassungsgericht, also das Urteil zum Luftsicherheitsgesetz kritisieren. Aber die Urteile des BVerfG zu befolgen, gehört zum Grundkonsens im Rechtsstaat. Da könnte der ein oder andere vielleicht schnell mal denken: Ja, wenn ein Minister sich nicht an Urteile hält, wieso soll ich das dann tun?



Lars Eidinger spricht - als Verteidiger des Majors - in leicht abfälligem Ton von diesem "Prinzip", auf dessen Kosten Tausende von Menschenleben geopfert würden. Das hatte so den Unterton von: Ja, die Juristen mit ihrer Prinzipienreiterei. Aber hier geht es hier ja nicht um irgendeine Formalie. Es geht um die Grundlage unserer Verfassung, Artikel 1: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." Dieser Satz und die Folge, dass der Staat Menschen nicht "zum Objekt" machen dürfe, ist eine der größten deutschen Errungenschaften überhaupt nach der Barbarei des Nationalsozialismus, kein mal eben so dahergelaufenes Prinzip. Verschiedene Meinungen zur Auslegung der Menschenwürde sind natürlich in Ordnung. Ein Kratzen am Stellenwert des Grundrechts für mich nicht.

Zuschauer als Richter?

Und das Format? Millionen von Zuschauern stimmen nach dem Film als Richter direkt ab, mit klarem Votum. Gut vorzustellen, dass so mancher "wirklicher" Richter zusammengezuckt ist - bei so viel direkter Demokratie in Sachen Recht. Dabei ist die Grundidee solcher Formate richtig gut. Direkte Abstimmungen sind aber keinesfalls ein Ersatz für unser Gerichtssystem. Was heißt das genau?

Generationen von Juristen und Nichtjuristen sind mit der ZDF-Sendung "Wie würden Sie entscheiden?" aufgewachsen. Die lief schon in den 1970er-Jahren, teils zur besten Sendezeit. Immer wieder erzählen Menschen davon, dass ihr Interesse am Thema "Recht" auch durch diese Sendung geweckt wurde, darunter viele Richterinnen und Richter. Es ist gut, dass das Thema "Recht" durch solche Sendungen ein großes Forum bekommt. Denn entgegen allen Vorurteilen ist es nicht trocken, sondern spielt mitten im Leben. Das Thema kommt aus der Nische, aus dem Elfenbeinturm. Dass sich die Bürgerinnen und Bürger erst gar nicht mit Recht beschäftigen, und es nur den Experten überlassen, ist nicht der richtige Weg.

Ob jemals so viele Bürger in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gestöbert haben wie nach dieser Sendung? Auch der SWR hat dieses Grundprinzip der Zuschauerbeteiligung bei Rechtsfällen im vergangenen Jahr in ein neues Format gegossen ("Die Sofa-Richter"), allerdings mit dem Schwerpunkt auf Verbraucher- und Alltagsthemen. Unterhaltsam, aber trotzdem mit Tiefgang. Der SWR wird das fortsetzen.



Kein Ersatz für Gerichte

Doch diese positive Grundeinstellung verlangt nach einem "aber". Abstimmungen können und dürfen die Arbeit der unabhängigen Gerichte nicht ersetzen. Natürlich müssen Gerichte um Akzeptanz kämpfen. Dabei geht es aber nicht um Akzeptanz jedes einzelnen Urteils, sondern darum, dass das System als Ganzes zu guten Ergebnissen führt. "Im Namen des Volkes" bedeutet dann nicht, dass Gerichte künftig nach Meinungsumfragen entscheiden müssen. Die Unabhängigkeit von Gerichten, die sich nicht nach erhitzten Debatten richten müssen, ist ein fundamentaler Wert.

Gerade beim Thema Recht ist oft ein zweiter, unaufgeregter Blick notwendig. Das ist in Zeiten des Terrors ein hohes Gut. Einbeziehen von Zuschauern beim Thema Recht und die unabhängigen Gerichte sind kein Widerspruch in sich, wenn man sich die Unterschiede immer wieder vor Augen führt.