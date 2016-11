Hunderttausende Kunden sind vom Netz der Telekom abgeschnitten - das für IT-Technik zuständige Bundesamt geht von einer gezielten Hacker-Attacke aus. Nun muss geklärt werden, wie es dazu kommen konnte.

Von Philipp Glitz, WDR

Im Laden der Telekom in der Kölner Innenstadt sind heute Nachmittag nur Mitarbeiter zu sehen. Die Neukunden scheinen auszubleiben. An Tag zwei der bundesweiten Störungen verirren sich wohl nur wenige Interessenten zur Telekom. Auf der Straße davor berichten Kunden tagesschau.de von den Problemen. Viele sind sauer. "Das Problem begann gestern", sagt ein Mann, "ein Gespräch brach plötzlich ab und seitdem ist unsere Leitung tot."

Eine Frau kommt dazu und erzählt: "Ich kam heute Morgen nicht in das Internet. Es wurde mir immer ein Fehler angezeigt." Seit Sonntagnachmittag sind Hunderttausende Menschen von massiven Ausfällen betroffen. Telefon, Internet und Online-Fernsehen sind gestört, weil viele Router sich nicht mehr ins Netz einwählen können.

Störung bei der Telekom

"Die Router bekommen die Kommunikation nicht hin"

Die Telekom empfiehlt den Kunden, den Router neu zu starten. "Aktuell ist das Problem, dass die Router sich nicht in unser Netz einwählen können", sagt André Hofman von der Telekom. "Das Netz funktioniert einwandfrei, aber die Router bekommen die Kommunikation nicht hin." Das lässt viele IT-Experten aufhorchen: Hunderttausende Router versagten zeitgleich in ganz Deutschland.

Die Telekom selbst prüft einen Angriff von außen. "Bei einem Hack-Angriff muss man die Schwachstelle finden, stopfen und dann auch noch dafür sorgen, dass die Router davon Kenntnis haben, dass es eine neue Version der Software gibt", sagt WDR-Computerexperte Jörg Schieb tagesschau.de: "Das kann dauern."

Weltweite Attacke auf diverse Router?

Wie sicher sind wir eigentlich, wenn immer mehr digitalisiert abläuft? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik spricht aktuell von einem gezielten Angriff, sogar von einer weltweiten Attacke auf diverse Router. Es sei eine der größten Attacken auf einen Telekommunikationsanbieter, sind sich die IT-Experten einig.

Johannes Dahse von der Ruhr-Universität Bochum rät den Telekom-Kunden, sensible Daten im Moment nicht über ihren eigenen Anschluss zu versenden: "Bis die genaue Erklärung bekannt ist und die Router eine sichere Firmware haben, würde ich keine Mails verschicken oder Online-Banking betreiben." Die wachsende Anfälligkeit wichtiger Infrastrukturen werde durch den Ausfall mehr als deutlich.

"Letztlich ist es für Angreifer immer interessant, wo Masse ist", so Dahse. "Man muss nur ein einziges Mal Aufwand hineinstecken, um eine Schwachstelle zu erreichen. Alles, was digitalisiert abläuft, ist auch angreifbar." Auch die Bundesregierung verwies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Cybersicherheit.

Bisher keine Hinweise auf abgefangene Daten

Hinweise darauf, dass Kundendaten bei der Telekom abgegriffen wurden, gebe es bislang jedoch nicht. "Es ist ein Unternehmen, das sich gerne als eines präsentiert, das Sicherheit großschreibt", sagt WDR-Computerexperte Jörg Schieb. "Das ist jetzt ein großes Imageproblem." Die Telekom hat reagiert: Alle betroffenen Kunden, die auch einen Mobilfunkvertrag bei der Telekom haben, können sich kostenlos einen Tagespass freischalten lassen, um ihre Internet-Anwendungen über das mobile Internet abzuwickeln.

So unangenehm die beiden Tage für die Telekom-Kunden ohne Internet waren, so aufschlussreich war es auch für die generelle Sicherheit in der IT. Denn erst durch die Verbindungsprobleme ist aufgefallen, dass Schadsoftware auf den Routern installiert war, die die Kunden hätte ausspionieren und unbemerkt umleiten können. Für die Hacker war das eine böse Überraschung. Für Politik und die IT-Unternehmen war es ein Weckruf.

