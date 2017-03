In Deutschland sind zwei Syrer festgenommen worden, die der Terrorgruppe Al-Nusra-Front angehören sollen. Einer der Verdächtigen soll 2013 in Syrien 36 Menschen exekutiert haben. Die Männer lebten im Raum Gießen beziehungsweise in Düsseldorf.

Die Bundesanwaltschaft hat zwei mutmaßliche Mitglieder der syrischen Terrororganisation Al-Nusra-Front festnehmen lassen. Der Zugriff sei bereits gestern beziehungsweise am Dienstag erfolgt. Die Wohnungen der Beschuldigten seien durchsucht worden.

Dem 35-jährigen Abdalfatah H. A. wirft die Bundesanwaltschaft Kriegsverbrechen vor. Er soll im März 2013 zusammen mit weiteren Mitgliedern seiner Kampfeinheit in Syrien 36 Mitarbeiter der syrischen Regierung getötet haben. Er habe ein sogenanntes Scharia-Todesurteil vollstreckt. Inzwischen lebte er in Düsseldorf, wo er von der Polizei festgenommen wurde.

Der jüngere Beschuldigte Abdulrahman A. A. soll in der selben Einheit wie H. A. aktiv an Kämpfen teilgenommen haben, unter anderem im November 2013 bei der Einnahme eines Waffendepots bei Mahin. Der 26-jährige A. A. verwaltete zudem Gelder und Fahrzeuge der von ihm mitgegründeten Kampfeinheit der Al Nusra Front. Er lebte im Regierungsbezirk Gießen.

Die Beschuldigten werden heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der ihnen die Haftbefehle eröffnen und über den Vollzug von Untersuchungshaft entscheiden wird.

Die Al Nusra Front kämpft noch immer in Syrien. Sie hat sich inzwischen in Dschabhat Fatah Scham, also etwa "Eroberungsfront der Levante", umbenannt und sich nach eigenen Angaben von der Dachorganisation Al Kaida losgesagt.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 02. März 2017 um 11:00 Uhr.