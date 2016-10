Syrer über Al-Bakr "Verflucht sei er!"

Im Netz bricht sich die Wut syrischer Flüchtlinge auf den syrischen Terrorverdächtigen Al-Bakr Bahn. Viele haben Angst, dass sie jetzt unter Generalverdacht gestellt werden. Andere loben die Syrer, die Al-Bakr festhielten - und warnen vor der Rache des IS.

Von Isabel Schayani und Janina Werner, WDR

"Verflucht sei er! Denn er hat das Asylrecht benutzt, um eine Straftat gegen unschuldige Menschen zu begehen!" Was Hamoz schreibt, liest man oft in den Kommentaren auf der Facebookseite von WDRforyou, einem Onlineportal für Flüchtlinge. Die Anspannung in den Köpfen der Flüchtlinge entlädt sich an diesem Thema deutlich. Sie entstammt der Angst, das zu verlieren, was sie gerade in Deutschland erst erreicht haben: Sicherheit.

Zahlreiche syrische Flüchtlinge verfolgen die Diskussion um die deutsche Flüchtlingspolitik ausschließlich im Netz. Ihre Informationen erhalten sie fast ausschließlich aus Facebookgruppen, die zum Teil weit mehr als 100.000 Mitglieder haben. Auch von der Seite WDRforyou.

"Er schadet dem Ruf der Syrer in Deutschland"

Deutlich melden sich dort viele syrische User zum Fall Al-Bakr. Sie kritisieren und verfluchen lautstark den 22-jährigen Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr. Denn: Sie fürchten, dass ihnen ihre neue Heimat Deutschland durch seine geplante Tat genommen werden könnte. Zum Beispiel schreibt Osama, der selbst angibt, aus Syrien zu kommen: "Die Deutschen haben uns in diesem Land aufgenommen und waren besser zu uns als alle Araber und Muslime. Und jetzt will einer diesem Land schaden. Unmöglich!", schreibt er.

Viele Syrer werfen ihrem Landsmann vor, er würde dem Ruf der Syrer massiv schaden. Sie fürchten, dass seine Tat Folgen für den Aufenthalt aller syrischen Flüchtlinge in Deutschland haben kann. Nur leise klingt hier und da durch, man solle erst abwarten, wie die Justiz über Al-Bakr urteile.

"Verhalten der drei Syrer vorbildlich"

Regelrecht gefeiert werden indes die drei Syrer, die den 22-jährigen Tatverdächtigen festgehalten haben. Amar schreibt: "Ich möchte mich aus vollem Herzen bei den Jungs bedanken." Der Syrer Wassem ergänzt: "So geben sie den Oppositionsparteien, die gegen Flüchtlinge sind, keine Chance, diese Zustände zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen."

Das Verhalten der drei Syrer sei vorbildlich, liest man viel in den Kommentaren. Sie müssten nun geschützt werden vor den "Wölfen" des IS, die an den drei Syrern Rache üben könnten. Noch gefährlicher seien allerdings die Schlägertrupps des syrischen Regimes, ergänzen andere.

"Soziale Medien aller Flüchtlinge überwachen"

Wie lässt sich verhindern, dass radikale Syrer in Deutschland Anschläge verüben? Im Netz fordern viele Syrer, deutsche Behörden sollten deutlich restriktiver gegen Terrorverdächtige unter den Flüchtlingen vorgehen.

"Ich schlage der deutschen Regierung vor, die sozialen Medien aller Flüchtlinge zu überwachen. So erkennen sie Extremisten", schreibt etwa Emad A. Privatsphäre ist da für viele Flüchtlinge offenbar zweitrangig. "Und anschließend sollten sie sie abschieben. Egal ob es Syrer sind oder andere."

Mehr zu diesem Thema: WDRforyou - ein Angebot nicht nur für Flüchtlinge | wdrforyou