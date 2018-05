Vier Jahre lang war Katrin Suder die starke Frau an der Seite der Verteidigungsministerin. Nun wurde die streitbare Rüstungsstaatssekretärin verabschiedet. Es ist ein herber Verlust für von der Leyen, der für die Ministerin noch gefährlich werden könnte.

Von Christian Thiels, ARD-Hauptstadtstudio

"Oh my god do I pray, I pray every single day, for a revolution" - eine Textzeile aus dem Lied "What's up", mit dem die Gruppe "Four Non-Blondes" vor 25 Jahren einen Hit landete, grob übersetzt heißt es da: "Oh mein Gott, wie ich bete, ich bete an jedem Tag für eine Revolution".

Es ist womöglich kein Zufall, dass Katrin Suder sich dieses Lied ausgesucht hat. Vier Jahre war Suder Rüstungsstaatssekretärin im Verteidigungsministerium. Nun schmettert das Stabsmusikkorps der Bundeswehr das Lied auf dem fackelbeschienenen Paradeplatz hinter dem Bendlerblock. Das Zeremoniell nennt sich "Serenade", eine Ehrbezeugung an scheidendes Spitzenpersonal.

Die "Four Non-Blondes" hatten immer betonte, es werde zu viel Bedeutung in den Liedtext hineingelesen, doch man kann ihn durchaus als Klage einer Frau über die männerdominierte Welt und den verzweifelten Kampf in einer großen Institution interpretieren.

Neuerungen angestoßen - nicht beendet

Und vielleicht passt er genau deshalb besonders gut zu Katrin Suder. Die promovierte Physikerin und frühere Unternehmensberaterin war von Ursula von der Leyen in einem Überraschungscoup ins Wehrressort geholt worden, um dort, wie Suder in ihrer Abschiedsrede sagt, "den Einkauf zu optimieren". Was so nach der Veränderung von ein paar Strukturen und ein paar Verbesserungen hier und da klingt, erwies sich als Herkulesaufgabe. Erledigt ist sie auch nach vier Jahren noch nicht - auch wenn Suder viel angestoßen hat.

Ihr ist es zu verdanken, dass der miserable Zustand der Bundeswehr ziemlich gnadenlos offengelegt worden ist. Diese Transparenz in Rüstungsfragen war für die Bundeswehr vollkommen neu - und schmerzhaft. Genauso wie der komplette Umbau der Beschaffung von militärischer Ausrüstung. Die in weiten Teilen bürokratischen, zähen und langwierigen Verfahren wurden hinterfragt und neu strukturiert. Verträge sollen professioneller ausgehandelt und überprüft werden.

"Die kennt nur Vollgas": Katrin Suder war geachtet, aber auch umstritten im Verteidigungsministerium.

"Aushalten, durchhalten und Strukturen verändern"

Doch für Suder war schnell klar, dass das eher einem Marathon als einem Sprint gleichkommt. Widerstände gab und gibt es in der Militärbürokratie und bei der Rüstungsindustrie an vielen Stellen. Suder hat einige Weichen neu gestellt, doch ob der behäbige Zug Bundeswehr auch dauerhaft auf ein neues Gleis kommt, ist noch nicht ausgemacht. "Aushalten, durchhalten und Strukturen verändern", sagt sie in ihrer Rede dazu. Das klingt auch ein wenig nach Vermächtnis und nach Appell an ihre Chefin, nun den Kurs nicht zu ändern.

Von der Leyen verliert mit Suder eine Ausnahme-Mitarbeiterin: geachtet und gefürchtet zugleich. Eine, die sehr schnell denkt, nichts beschönigt und Ausreden nicht gelten lässt. "Die kennt nur Vollgas", wurde der früheren Unternehmensberaterin in den sonst eher Gemächlichkeit atmenden Fluren des Verteidigungsministeriums nachgesagt.

Verlust für von der Leyen

Er habe gerne mit ihr gearbeitet, sagt Rheinmetall-Chef Armin Papperger, "auch wenn wir uns mal gefetzt haben." Vielleicht sind auch deshalb nicht alle in der Rüstungsbranche unglücklich über das Ende der Ära Suder. Mit dem Weggang der streitbaren Staatssekretärin wird womöglich auch die Neuausrichtung des Rüstungswesens nicht mehr so kompromisslos vorangetrieben. Das könnte für die Ministerin gefährlich werden, denn an der Verbesserung der Ausrüstung wird von der Leyen gemessen, es ist die vielleicht wichtigste ihrer Reformen. Scheitert die, scheitert auch die Ministerin.

Von der Leyen betont an diesem Abend, Suder habe die Rolle der Rüstungsstaatssekretärin "neu definiert", habe Standards geschaffen, hinter die man nun nicht mehr zurückfallen könne. Sie lobt die Prinzipientreue, die Beharrlichkeit und das Tempo ihrer Mitarbeiterin. Eigenschaften, die auch für von der Leyen mitunter anstrengend gewesen sein mögen. Immer wieder hat es dem Vernehmen nach auch deutliche Meinungsverschiedenheiten zwischen der Ministerin und ihrer Staatssekretärin gegeben. Die eine wollte mehr Reformen, die andere nahm auch Rücksicht auf Parteiinteressen und Personalvertretung, auf Wahlkreisabgeordnete und Wirtschaft.

Betonte Herzlichkeit

Doch wie zwei Frauen, die sich miteinander überworfen haben, wie es "Der Spiegel" jüngst mutmaßte, wirken Suder und von der Leyen am Abend des Abschieds nicht. Es herrscht betonte Herzlichkeit und man spürt den gegenseitigen Respekt. Natürlich ist schwer zu sagen wie viel davon Fassade ist. Von der Leyen jedenfalls betont, die Geschichten über unüberbrückbare Gegensätze seien nicht nur nicht richtig, sondern sie seien gar "frei erfunden".

Suder selbst äußert sich dazu nicht. Aber es sei ihr sehr schwer gefallen zu gehen, sagt sie. Doch sie gehe nicht von etwas weg, sondern zu etwas hin - nämlich zu mehr Privatheit und "mehr Leben".