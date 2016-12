Die Polizei fahndet nach Informationen von SZ, NDR und WDR nach einem 23-jährigen tunesischen Staatsbürger. Die Ermittler hatten im Lastwagen eine Duldungsbescheinigung von ihm gefunden. Der Gesuchte unterhielt Kontakte zum Netzwerk des unlängst verhafteten Abu Walaa.

Die Polizei fahndet nach Informationen von SZ, NDR und WDR bundesweit nach einem Tunesier namens Anis A., den sie für den Berlin-Attentäter hält. Im Fußraum des Lastwagens, der am Montagabend in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche raste, soll ein persönliches Dokument des 23-Jährigen gefunden worden sein. Es soll sich um eine Duldungsbescheinigung handeln, die aber auf einen falschen Namen ausgestellt war. Anis A. benutzte laut Recherchekooperation acht verschiedene Alias-Personalien.

Der Gesuchte reiste demnach 2012 nach Italien und kam dann 2015 nach Deutschland, im April 2016 erhielt er Asyl. Anis A. hielt sich in Nordrhein-Westfalen und Berlin auf. Er soll Kontakte zum Netzwerk des unlängst verhafteten Abu Walaa unterhalten haben und gilt als Gefährder.

Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Attentäter

Wo hält sich Anis A. aktuell auf?

Auf der Suche nach dem Mann hat die Polizei nach ARD-Informationen in den vergangenen Stunden sämtliche Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg abgesucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass es im Führerhaus des Lastwagens einen Kampf zwischen dem Beifahrer und dem Attentäter gab. Dabei soll der Angreifer verletzt worden sein, berichtet die rbb-Abendschau. DNA-Spuren wurden gesichert.

Der Beifahrer war nach der Tat tot im Führerhaus gefunden worden. Der Mann arbeitete für ein Transportunternehmen, der Lastwagen war sein Arbeitsfahrzeug. Inzwischen steht fest: Der Pole wurde erschossen, von der Tatwaffe fehlt bislang aber jede Spur. Nach Angaben seines Chefs wurde er auch mit einem Messer malträtiert. Für die Ermittler stellt sich auch die Frage: Was hat sich zwischen der mutmaßlichen Entführung des Lastwagens gegen 16 Uhr und der Fahrt auf den Weihnachtsmarkt gegen 20 Uhr zugetragen?

Tatort am Breitscheidplatz: Wer hat den Lastwagen in die Menschenmenge gesteuert?

Auch die Hintergründe des Angriffs beschäftigen die Sicherheitsbehörden weiter. Zwar reklamierte die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) den Angriff auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche für sich. Allerdings steht bislang nicht fest, ob wirklich eine so weit verzweigte Organisation hinter dem Anschlag steht oder der Täter auf eigene Faust handelte. Der IS hatte über sein Sprachrohr Amak verbreitet, der Angriff sei eine Reaktion auf Aufrufe gewesen, die Bürger von Staaten der Anti-Terror-Koalition anzugreifen. Sollte sich bestätigen, dass der IS hinter der Tat steht, wäre es der erste islamistische Anschlag mit einer Vielzahl von Todesopfern in Deutschland.

Die Fakten - die Fragen Die Fakten

* Am Montagabend gegen 20 Uhr rast ein Sattelschlepper auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin.

* Dabei sterben mindestens zwölf Menschen, 49 werden verletzt.

* Von den elf getöteten Weihnachtsmarktbesuchern sind bislang sechs identifiziert, sie sind deutsche Staatsbürger.

* Auf dem Beifahrersitz des Lkw wird ein Toter entdeckt. Es ist der ursprüngliche Fahrer aus Polen. Der Speditionsbesitzer identifizierte ihn auf einem Foto als seinen Cousin. Er wurde erschossen.

* Der Lkw gehört einer polnischen Spedition mit Sitz in Gryfino bei Stettin.

* Nach der Tat wird in der Nähe der Berliner Siegessäule ein Mann festgenommen. Da kein dringender Tatverdacht besteht, wird er wieder freigelassen.

* Am Mittwoch wird bekannt, dass die Polizei bundesweit nach einem Tunesier fahndet. Dessen Ausweispapiere sollen im Fußraum des Lkw gefunden worden sein.

* Die Polizei spricht von einem Terroranschlag.

* Die Terromiliz "Islamischer Staat" reklamierte die Tat für sich.

* Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen.

Die Fragen

* Die Identität des Fahrers: Wer fuhr den Lkw und flüchtete dann vom Tatort?

* Die Anzahl der Täter: Waren mehrere Menschen an dem Attentat beteiligt?

* Wurde der Lkw-Diebstahl gestohlen? Wenn ja: wo?

* Die Stunden vor der Tat: Wurde der Lkw, wie der Spediteur unter Verweis auf GPS-Daten sagt, am Nachmittag mehrmals gestartet?