Mehrkosten für S21 Bahn verklagt Projekt-Partner

Die Deutsche Bahn hat Klage gegen ihre Projektpartner eingereicht. Sie sollen sich an den Mehrkosten von Stuttgart 21 beteiligen - so die Ansicht der Bahn. Aus einem formalen Gründen war Eile geboten.

Die Klage der Bahn gegen ihre Projektpartner wegen der Mehrkosten bei Stuttgart 21 ist beim Verwaltungsgericht Stuttgart eingegangen. Die Deutsche Bahn, Bauherrin des Milliardenvorhabens, habe die 209-seitige Klageschrift gegen das Land Baden-Württemberg, die Stadt und den Verband Region Stuttgart sowie den Landesflughafen eingereicht, teilte eine Gerichtssprecherin mit.

Wann es zu einem Prozess kommt, ist noch unklar. Die Bahn betonte, bei ihr stünden die Türen noch immer offen für eine außergerichtliche Einigung.

Grund für die Klage ist, dass die Bahn ihre Partner an den Mehrkosten für die von ihr auf bis zu 6,5 Milliarden Euro kalkulierte Neuordnung des Stuttgarter Bahnknotens beteiligen will. Diese lehnen über die zugesagten Beträge hinaus aber jegliches weitere finanzielle Engagement ab.

Eile wegen Verjährungsfrist

Aufgrund der gesetzlichen Verjährungsfristen musste die Klage der Bahn noch in diesem Jahr erhoben werden. Deswegen erwägt nun auch das Land Baden-Württemberg, seinerseits eine Klage einzureichen - und zwar gegen die Stadt Stuttgart. Denn das Land ist erster Ansprechpartner für die Bahn bei Stuttgart 21 und will sich die Möglichkeit offen halten, eventuelle Beteiligungen an den Mehrkosten an die anderen Projektpartner - Stadt Stuttgart, Regionalverband Stuttgart und Flughafen Stuttgart - weiterreichen zu können. Gespräche zwischen Land und Stadt wurden bereits aufgenommen.

Das Landesverkehrsministerium teilte mit, das Land sei sich mit den anderen Projektpartnern einig, dass die Ansprüche der Bahn nicht begründet seien.