2. Bundesliga Stuttgart und Hannover steigen auf

Der VfB Stuttgart und Hannover 96 haben den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft. Eintracht Braunschweig trifft in der Relegation auf den VfL Wolfsburg.

Die Favoriten VfB Stuttgart und Hannover 96 kehren in die Fußball-Bundesliga zurück, die Würzburger Kickers steigen neben dem Karlsruher SC in die 3. Liga ab. Der Neuling unterlag beim Zweitligameister Stuttgart mit 1:4. Hannover reichte ein 1:1 beim SV Sandhausen zum Aufstieg.

Am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga reichte Eintracht Braunschweig der 2:1-Erfolg gegen den Karlsruher SC nicht mehr, um an Stuttgart oder Hannover vorbeizuziehen. Die Eintracht trifft nun in der Relegation auf den VfL Wolfsburg.

1860 München bangt nach dem 1:2 beim 1. FC Heidenheim noch um den Klassenverbleib und muss sich mit dem Drittliga-Dritten Jahn Regensburg um einen Platz in der 2. Liga auseinandersetzen.