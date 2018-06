Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Verfassungsschutz warnen vor einer Angriffswelle gegen Energieunternehmen. Offenbar versuchen russische Hacker, in deren Netzwerke einzudringen.

Von Andreas Braun und Anja Bröker, WDR

Es ist eine großangelegte Angriffskampagne vor allem gegen Unternehmen des deutschen Energiesektors. Bislang unbekannte Hacker versuchen, in die Netzwerke deutscher Versorger einzudringen. Ob relevante Bereiche der Stromversorgung betroffen sind, dazu liegen noch keine Erkenntnisse vor. Nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist es den Hackern zum Teil aber bereits gelungen, in die Büronetzwerke der Unternehmen einzudringen.

Die Angriffsmethoden sind demnach vielfältig. Unter anderem haben die Angreifer gezielt E-Mails verschickt, die mit Hilfe von Anhängen versuchen, Zugangsdaten zum Netzwerk zu übermitteln. Die Angriffe belegen laut BSI, dass die Akteure langfristig und mit großem Aufwand arbeiten.

Angreifer aus Russland?

Neben dem Energiesektor können auch weitere Betreiber von sogenannter kritischer Infrastruktur Ziel von Angriffen sein. Dazu gehören etwa Unternehmen im Bereich Transport und Verkehr, Gesundheits- oder Wasserversorgung. Auch sie hat das BSI heute morgen entsprechend über die mögliche Bedrohungslage durch Cyberangriffe informiert.

Der Verfassungsschutz nennt die Gruppen Berserk Bear - auch Energetic Bear, Crouching Yeti oder Dragonfly - als Urheber. Es soll sich dabei um russische Gruppen handeln.

Andreas Braun, WDR

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 13. Juni 2018 um 17:00 Uhr.