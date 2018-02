Die Warnstreiks der IG Metall erreichen am dritten Tag ihren Höhepunkt: In Süddeutschland stehen bei den Autobauern die Bänder still. Im Norden lassen die Mitarbeiter von Airbus die Arbeit ruhen.

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie nimmt die Gewerkschaft IG Metall am dritten Tag der Ausstände vor allem den Norden und Süden Deutschlands ins Visier.

In Bayern ließen seit Mitternacht ließen etwa 7000 Beschäftigte bei BMW in München die Arbeit ruhen. "Das ganze Stammwerk steht still", sagte der Gewerkschaftssprecher Horst Lischka. Im größten deutschen BMW-Werk in Dingolfing beteiligten sich 13.700 Beschäftigte ab 5.00 Uhr morgens am Ausstand. "1600 Autos können heute nicht gebaut werden", umschrieb Robert Grashei von der IG Metall die Lage.

Auch die Audi-Beschäftigten in Ingolstadt und Münchsmünster machten am frühen Morgen die Werkstore dicht und stellten die Produktion ein. Bereits am Donnerstag hatten in Bayern rund 23.000 Arbeitnehmer gestreikt, vor allem in der Zulieferindustrie.

Die Münchener Metaller brennen für die Sachen: Ihre Lohnforderung erleuchtet auf einer Feuertonne.

In Baden-Württemberg trafen die Streiks vor allem Daimler, Porsche und Mercedes. "Im Daimler-Werk in Sindelfingen sind alle Zufahrtstore mit Streikposten besetzt", sagte die örtliche Gewerkschaftssprecherin Rebekka Henschel. Im Daimler-Werk Untertürkheim und im Porsche-Werk Zuffenhausen habe sich die komplette Nachtschicht an den Warnstreiks beteiligt.

Werkstore dicht, Produktion eingestellt

Im Norden legten die Beschäftigten des Flugzeugbauers Airbus die Arbeit nieder: Mehrere Werke in Hamburg, Bremen und Niedersachsen traten in den Ausstand, auch mehrere Zulieferer beteiligten sich an den Streiks. Auf den Werften TKMS in Kiel, Neptun und Caterpillar in Rostock und Meyer in Papenburg hatte die IG Metall insgesamt 30.000 Mitarbeiter ebenfalls zum Warnstreik aufgerufen.

Insgesamt erwartet die Gewerkschaft, dass heute bis zu 300.000 Beschäftigte der Metallindustrie streiken werden. Am Mittwoch und Donnerstag hatten mehr als 100.000 Beschäftigte in rund 100 Betrieben die Arbeit eingestellt, um im Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern Druck aufzubauen. In mehreren Bundesländern hatten die Arbeitgeber Klagen gegen die 24-stündigen Warnstreiks eingereicht.

Im Hamburger Werk des Flugzeugbauers Airbus ruhte die Arbeit.

Knackpunkt der Verhandlungen: Arbeitszeitverkürzung

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber haben annähernd drei Prozent geboten. Knackpunkt der Tarifrunde ist die Forderung der Gewerkschaft, dass jeder Beschäftigte seine Arbeitszeit von 35 auf 28 Stunden verkürzen können soll - mit teilweisem Lohnausgleich für Schichtarbeiter und Beschäftigte mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen.

Die Arbeitgeber halten dies für illegal. Die Forderung nach kürzerer Arbeitszeit passe "politisch überhaupt nicht in die Zeit", sagte der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Rainer Dulger, im Morgenmagazin. Sie drohe vielmehr den Fachkräftemangel weiter zu verschärfen. Der geforderte Lohnausgleich sei ungerecht. "Wir können einer solchen Forderung nicht zustimmen", sagte Dulger. Er signalisierte jedoch Gesprächsbereitschaft: "Wir wollen zurück an den Verhandlungstisch", sagte Dulger.