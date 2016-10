Höhere Freibeträge, mehr Kindergeld, weniger Progression: Die Bundesregierung will Arbeitnehmer und Familien um 6,3 Milliarden Euro entlasten. Tagesschau.de erklärt, wer wie stark profitiert - und warum Topverdiener dennoch zur Kasse gebeten werden.

Die Bundesregierung hat steuerliche Entlastungen in Milliardenhöhe auf den Weg gebracht. So soll der Grundfreibetrag im nächsten Jahr um 168 Euro auf 8820 Euro steigen, ein Jahr später um weitere 180 Euro auf dann 9000 Euro. Damit ist jener Teil des Einkommens gemeint, auf den Arbeitnehmer grundsätzlich keine Steuern zahlen. Bei Ehepaaren ist der Betrag doppelt so hoch.

Daneben will die Bundesregierung auch den Kinderfreibetrag erhöhen - das ist die Summe, die zusätzlich bei Arbeitnehmern mit Kindern steuerfrei bleibt. Zunächst soll der Freibetrag um 108 Euro auf 7356 Euro je Kind steigen, später um nochmals 72 Euro auf dann 7428 Euro.

Bundesregierung will Steuerzahler und Familien entlasten

tagesschau 17:00 Uhr, 12.10.2016, Norbert Carius, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-222221~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Wer Kinder hat, soll zusätzlich profitieren

Um einen sozialen Ausgleich zu schaffen, will die Bundesregierung im Gegenzug das Kindergeld anheben. Hintergrund: Der Kinderfreibetrag nutzt in erster Linie Gutverdienern - schließlich ist nur ihr Einkommen so hoch, dass sie von der Entlastung tatsächlich profitieren.

Bislang beträgt das Kindergeld für die ersten beiden Kinder monatlich je 190 Euro, für das dritte Kind 196 Euro. Ab Kind Nummer vier gibt es jeweils 221 Euro. Diese Beträge sollen nun um jeweils zwei Euro erhöht werden.

Um sogar zehn Euro auf 170 Euro monatlich soll derweil der sogenannte Kinderzuschlag steigen. Er fließt an Familien, deren monatliches Einkommen lediglich auf ALG-II-Niveau liegt.

Wider die "kalte Progression"

Auch gegen die sogenannte kalte Progression geht die Bundesregierung vor. Dahinter verbirgt sich der Effekt, dass Steuerzahler auch dann in eine höhere Besteuerung rutschen, wenn ihre Lohnerhöhung nicht einmal die Inflation ausgleicht.

Der Steuertarif wird deshalb 2017 um die geschätzte Inflationsrate von 0,73 Prozent korrigiert. Ein Jahr später wird dann sogar eine geschätzte Rate von 1,65 Prozent in den Einkommensteuertarif eingearbeitet.

Bemessungsgrenzen für Sozialabgaben steigen

Alles in allem belaufen sich die Entlastungen im kommenden Jahr auf 2,6 Milliarden Euro. Von 2018 an sollen es dann sogar 6,3 Milliarden Euro jährlich sein, sagt die Bundesregierung.

Allerdings: Wer sehr gut verdient, muss dafür von 2017 an mehr Geld an die Sozialkassen abführen. Das liegt daran, dass die Abgaben nur bis zu einem bestimmten Limit monatlich erhoben werden. In der Kranken- und Pflegeversicherung wird diese sogenannte Bemessungsgrenze um 112,50 Euro auf monatlich 4350 Euro angehoben. In der Renten- und der Arbeitslosenversicherung steigt sie im Westen um 150 Euro auf 6350 Euro monatlich, im Osten um 300 Euro auf 5700 Euro pro Monat.