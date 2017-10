Spitzel-Vorwurf Mutmaßlicher Schweizer Spion vor Gericht

Er soll jahrelang im Auftrag des Schweizer Geheimdienstes deutsche Steuerfahnder bespitzelt haben. Jetzt steht Daniel M. in Frankfurt vor Gericht. Der Fall hat das Verhältnis zwischen Deutschland und der Schweiz erheblich belastet.

Am Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat der Prozess gegen einen 54-Jährigen begonnen, der Informationen über deutsche Steuerfahnder an den Schweizer Geheimdienst weitergegeben haben soll. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ging es vermutlich darum, wie und von wem die deutsche Finanzverwaltung Steuer-CDs ankauft. Ermittler hatten Daniel M. Ende April in Frankfurt am Frankfurt verhaftet. Der mutmaßliche Spion befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Schweizer geheimdienstliche Agententätigkeit vor. Er soll zwischen Juli 2011 und Februar 2015 die Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen und einige ihrer Mitarbeiter ausgespäht haben. Der Anklage zufolge sollte er unter anderem die Daten deutscher Steuerfahnder vervollständigen, die dem Schweizer Geheimdienst nur lückenhaft vorlagen.

Drei Beamte bespitzelt

Konkret soll der Mann laut Bundesanwaltschaft die Daten von drei Steuerfahndern an den Geheimdienst seines Landes geliefert haben. Die Schweizer Behörden erließen daraufhin Haftbefehle gegen die Männer, die am Ankauf von Steuer-CDs beteiligt waren. Darüberhinaus soll der mutmaßliche Spion einen Maulwurf in der NRW-Finanzverwaltung untergebracht haben. Die Identität dieser Quelle sei bis heute nicht geklärt, sagte Oberstaatsanwalt Linhard Weiß.

Nach der Anklageverlesung hat Daniel M. eine Aussage angekündigt. Daraufhin wurde der Prozess für Beratungen unterbrochen. Sein Mandant werde sich äußern, sagte sein Verteidiger.

Nordrhein-Westfalen hatte seit 2010 mehrere CDs gekauft, auf denen die Daten mutmaßlicher Steuerhinterzieher gespeichert waren. Diese Informationen waren Schweizer Banken gestohlen worden. Die Datensätze hatten der deutschen Finanzverwaltung mehrere Milliarden Euro zusätzlich eingebracht. Der Spionage-Fall hat das Verhältnis zwischen Deutschland und der Schweiz erheblich belastet.

