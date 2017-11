Bundespräsident Steinmeier hat die Vorsitzenden von Union und SPD zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen. Das Treffen von Kanzlerin Merkel, CSU-Chef Seehofer und SPD-Chef Schulz soll in der kommenden Woche stattfinden. Dabei dürfte es um eine mögliche Regierungsbildung gehen.

Nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Parteichefs von Union und SPD ins Schloss Bellevue eingeladen. Dabei soll es um Auswege aus der derzeit verfahrenen Regierungsbildung gehen, teilte die Sprecherin des Bundespräsidenten mit. Nach einem Termin werde noch gesucht.

Dies beflügelt die Spekulationen, dass es nach den gescheiterten "Jamaika"-Sondierungen zu einer Wiederauflage der großen Koalition oder der Duldung einer Unions-Regierung durch die SPD kommen könnte. In der Nacht zuvor war die SPD-Führung von ihrem bisherigen strikten Nein zu einer Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten abgerückt und hatte grundsätzliche Gesprächsbereitschaft signalisiert.

SPD bewegt sich

Anlass war wohl das gestrige Treffen zwischen Steinmeier SPD-Chef Schulz - der bislang Gespräche über eine mögliche Große Koalition ausgeschlossen hatte. Im Anschluss hatte die SPD-Führung getagt. Generalsekretär Hubertus Heil erklärte anschließend, die SPD sei zu Gesprächen bereit. "Die SPD ist der festen Überzeugung, dass gesprochen werden muss. Die SPD wird sich Gesprächen nicht verschließen", sagte Heil. Der Druck mehrerer führender Genossen sowie von Spitzenpolitikern anderer Parteien hatte in den vergangenen Tagen merklich zugenommen.

In der kommenden Woche will Steinmeier auch die Fraktionschefs aller im Bundestag vertretenen Parteien sprechen. Am Montagmittag trifft das Staatsoberhaupt die Grünen-Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, danach den Unions- Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder sowie am frühen Abend die Linken-Fraktionsspitzen Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Am Dienstagmorgen empfängt Steinmeier die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles. Die AfD-Fraktionsspitzen Alexander Gauland und Alice Weidel trifft der Bundespräsident am Donnerstagabend.