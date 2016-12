Die OSZE fit machen als "Ort des ständigen Dialogs": Vor dem offiziellen Start des OSZE-Ministerrats in Hamburg gab Außenminister Steinmeier schon mal die Richtung vor. Harsche Kritik übte der SPD-Politiker an Russland. Die Hamburger bat Steinmeier um Verständnis.

Vor dem OSZE-Ministerrat am Donnerstag und Freitag in Hamburg hat sich Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier für eine Stärkung der Organisation ausgesprochen. Es gehe darum, die OSZE "als Ort des ständigen Dialogs fit zu halten oder fit zu machen", sagte Steinmeier in der Hansestadt. "Dialog und Austausch" seien "der richtige Weg, der europäische Weg zur Überwindung von Konflikten".

Zum Ministerrat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) werden rund 50 Außenminister und weitere hochrangige Vertreter der 57 Mitgliedsstaaten erwartet. Deutschland hat turnusmäßig den OSZE-Vorsitz inne. Das Außenministertreffen findet einmal jährlich statt, um über drängende Fragen der europäischen Sicherheitspolitik zu beraten.

Ministerrat der OSZE trifft sich in Hamburg

tagesschau 20:00 Uhr, 07.12.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-238087~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Gespräche im kleinen Kreis

Steinmeier äußerte zudem die Erwartung, dass in Begegnungen im kleineren Kreis am Rande auch "Konflikte außerhalb von Europa" zur Sprache kommen würden, besonders der Konflikt in Syrien. Am Abend trafen sich US-Außenminister John Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow zum Gespräch. Vor allem im umkämpften Ost-Aleppo ist die Lage für die Zivilbevölkerung unerträglich. Russland unterstützt die syrischen Regierungstruppen von Präsident Bashar al Assad.

Harsche Kritik an Russland

Deutlich kritisierte Steinmeier zudem die Rolle Russlands in der Ukraine. Man habe nach dem Ende des Kalten Krieges 1990 gedacht, dass sich in Europa "die Frage von Krieg und Frieden für immer erledigt hätte", doch mit der Annexion der Krim durch Russland "kam die Frage zurück". Zusammen mit seinen Amtskollegen aus Österreich und Italien warf der SPD-Politiker Russland vor, "Eckpfeiler der europäischen Friedensarchitektur" in Frage gestellt zu haben. Österreich und dann Italien übernehmen nach Deutschland den Vorsitz der Organisation.

Weltoffenheit versus Sicherheit

Steinmeier bat die Hamburger um Verständnis für die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Leider seien solche Treffen immer auch "mit Unannehmlichkeiten verbunden". Hamburg stehe aber exemplarisch für "Weltoffenheit". Zum Schutz der Minister sind mehr als 10.500 Polizisten im Einsatz. Das Treffen gilt als Generalprobe für den Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20), der im Juli 2017 ebenfalls in Hamburg stattfindet.

Über dieses Thema berichtet das Nachtmagazin am 07. Dezember 2016 um 00:30 Uhr.