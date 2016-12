Jetzt ist es amtlich: Die Mitglieder der Berliner Linken haben am Mittwoch dem Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün zugestimmt - insgesamt votierten 89,3 Prozent für das Regierungsprogramm. Das Ergebnis gab die Partei am Mittwoch bekannt.



Bei insgesamt 4.648 abgegebenen Stimmen votierten 4.151 Mitglieder dafür, 382 dagegen, 115 enthielten sich. Zuvor hatten bereits Grüne und SPD dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Damit ist der Weg für das bundesweit erste rot-rot-grüne Regierungsbündnis unter SPD-Führung frei.



"Großartiges Ergebnis"

Der Berliner Linke-Vorsitzende Klaus Lederer hat das klare Votum der Parteibasis für den Koalitionsvertrag als "großartiges Ergebnis" bezeichnet. "Und es ist auch eine Antwort auf all diejenigen, die meinen, der höchste Sinn linker Politik sei, es sich auf den Oppositionsbänken gemütlich zu machen", sagte er am Mittwoch bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des Mitgliederentscheids.



"Wir haben hier in Berlin mit Regieren nicht nur gute Erfahrungen gemacht." Deswegen sei die Abwägung in der Partei nicht leicht gewesen. Das Ergebnis des Mitgliederentscheids sei "ein Vertrauensbeweis mit der Erwartung: Macht was draus!", so Lederer weiter.



Die Linkspartei regierte in Berlin schon einmal von 2002 bis 2011 mit der SPD, damals noch als PDS. Die Grünen waren zuletzt 2001/2002 für gut ein halbes Jahr im Senat vertreten, und zwar in einer von der PDS tolerierten Minderheitsregierung mit der SPD.

Letzter Schritt am Donnerstag

Die Linke ließ als einzige der drei künftigen Bündnispartner ihre Basis über das gemeinsame Regierungsprogramm abstimmen. Seit dem 21. November waren die insgesamt rund 7.350 Parteimitglieder in Berlin aufgerufen darüber abzustimmen. Am Ende beteiligten sich rund zwei Drittel der Mitglieder an der Abstimmung.



Damit kann der SPD-Politiker Michael Müller am Donnerstag im Abgeordnetenhaus erneut zum Regierenden Bürgermeister gewählt werden. Auch die neuen Senatoren sollen dann vereidigt werden.