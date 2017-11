Anfang August hatten Bundesregierung und Autohersteller milliardenschwere Hilfen für die Kommunen vereinbart, um die Stickoxid-Emissionen zu reduzieren. Kurz vor dem zweiten Dieselgipfel machen die Städte nun Druck und fordern unbürokratische Lösungen, um Fahrverbote zu verhindern.

Beim ersten Dieselgipfel im August hatten sich Bundesregierung und Autohersteller auf die Gründung eines Fonds verständigt, aus dem Städte unterstützt werden sollen, die besonders unter Stickoxid-Emissionen leiden. Doch auch nach rund vier Monaten ist das Projekt nicht wirklich vorangekommen - und angesichts der stockenden Regierungsbildung dürfte sich daran auch erstmal nichts ändern.

Am Dienstag steht nun der zweite Dieselgipfel im Kanzleramt an - und der Deutsche Städtetag erwartet dort Fortschritte: Bei dem Treffen müsse ein Eckpunktepapier zur Verteilung der Mittel aus dem Dieselfonds vereinbart werden, sagte die Präsidentin des Städtetags, die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse. "Viele Städte stehen jetzt in den Startlöchern und warten auf den Startschuss der Bundesregierung." Die Kommunen hätten keine Zeit, auf den Bundeshaushalt 2018 zu warten, sagte Lohse der Agentur dpa. Sie brauchten aber Handlungssicherheit, wenn sie Sofortmaßnahmen umsetzten, bevor ein endgültiger Förderbescheid vorliege.

Eine Milliarde Euro für weniger Emissionen

Der Fonds für umweltverträgliche Mobilität hat ein Volumen von einer Milliarde Euro, davon soll die Autoindustrie 250 Millionen Euro zahlen. Mit dem Geld sollen Kommunen etwa die Infrastruktur für E-Mobilität verbessern, öffentliche Nahverkehrsangebote sowie den Fahrrad- und Fußgängerverkehr attraktiver machen. Nach dem ersten Treffen zwischen Vertretern der Kommunen und der Bundesregierung Anfang September hätten die Städte dazu zahlreiche Ideen geliefert, sagte Lohse.

Deutschlands Autobosse und VDA-Chef Wissmann Anfang August im Kanzleramt.

In vielen Städten drohen Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge. Um diese zu vermeiden, müssten Pkw erfolgreich nachgerüstet werden, sagte die Städtetags-Präsidentin. Die Messwerte müssten dann zeigen, ob über das Software-Update hinaus auch eine Hardware-Nachrüstung erforderlich werde. Ein solches direktes Eingreifen am Motor lehnt die Autobranche bislang ab, weil es nach ihrer Darstellung teuer wäre und Jahre dauern würde.

Ergebnisse des Diesel-Gipfels vom 2. August 2017 - Mit Software-Updates wollen die Autokonzerne 5,3 Millionen Diesel-Pkw der Schadstoffklassen Euro-5 und Euro-6 nachrüsten. Dies betrifft 3,8 Millionen Autos des VW-Konzerns (einschließlich der 2,5 Millionen, für die bereits eine Software-Aktualisierung angeordnet wurde), mehr als 900.000 Pkw des Daimler-Konzerns und mehr als 300.000 BMW sowie Fahrzeuge von Opel.



- Die Nachrüstung soll den Stickoxid-Ausstoß dieser Pkw um 25-30 Prozent senken.



- Die Kosten der Software-Updates übernehmen allein die Hersteller.



- Die Autokonzerne wollen mit Umstiegsprämien die Fahrer älterer Diesel-Modelle zum Kauf von Elektroautos oder von Diesel-Pkw der neuesten Generation bewegen.



- Ein Fonds in Höhe von 500 Millionen Euro soll den Kommunen bei der Verbesserung der Luftqualität helfen. Das Geld stammt zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte von VW, Daimler und BMW.



- Der Bund will die Förderung des emissionsarmen und emissionsfreien öffentlichen Verkehrs ausweiten.