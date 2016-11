Das Spitzentreffen der Koalition zur Nachfolge des scheidenden Bundespräsidenten Gauck ist ohne Einigung zu Ende gegangen. CDU-Chefin Merkel, CSU-Chef Seehofer und SPD-Chef Gabriel vertagten laut übereinstimmenden Medienberichten die Suche nach einem gemeinsamen Kandidaten.

Von Jörg Seisselberg, ARD-Hauptstadtstudio

Als Sigmar Gabriel sich in der Abenddämmerung allein vom Hof des Kanzleramts macht, ist klar: Die Hoffnung auf einen parteiübergreifenden Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl stirbt einen Tod auf Raten. Zwar haben sich Kanzlerin Angela Merkel, Horst Seehofer und der SPD-Chef offiziell noch eine weitere Woche gegeben, um sich auf einen gemeinsamen Namen zu verständigen. In Wahrheit glaubt niemand mehr daran, dass in den verbleibenden sieben Tagen doch noch die überzeugende Lösung gefunden wird, nach der seit fünf Monaten vergeblich gefahndet wird.

Immer wahrscheinlicher wird das Szenario, das sich FDP-Chef Lindner ganz offen wünscht. "Ich würde begrüßen, wir hätten eine Auswahl zwischen zwei Persönlichkeiten, eine Unions- und eine sozialdemokratische Kandidatur", sagt er. "Dann würden wir, ganz ohne koalitionspolitische Hintergedanken, die bessere unterstützen."

Tina Hassel, ARD Berlin, über die Suche nach einem Kandidaten

SPD hält an Steinmeier fest

In der Runde im Kanzleramt machte Gabriel noch einmal deutlich, dass die Sozialdemokraten an ihrem Vorschlag Frank-Walter Steinmeier festhalten. Die Einladung Gabriels, den parteiübergreifend beliebten Außenminister zu unterstützen, wird von der Union frostig beantwortet. Seehofer kündigte bereits auf dem CSU-Parteitag an, dann lieber auf Konfrontation gehen zu wollen. "Wenn die SPD nicht bereit ist, werden wir eine eigene Strategie verfolgen, die Kanzlerin mit der CSU", sagte er.

Gabriel ist es mit seinem Vorpreschen für Steinmeier gelungen, das taktische Dilemma der Kanzlerin offen zu legen. Die Union stellt in der Bundesversammlung zwar die größte politische Gruppe - alleine kann sie aber keinen Kandidaten durchsetzen. Seit gestern Abend ist klar: Merkels Aufgabe in den verbleibenden sieben Tagen lautet, einen Namen zu finden, der die SPD mehr überzeugt als Steinmeier - nach Lage der Dinge extrem unwahrscheinlich.

Grüne halten sich alle Möglichkeiten offen

Als Alternative für eine Mehrheit in der Bundesversammlung bliebe Merkel nur die Option, einen Kandidaten mit den Grünen durchzubringen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckhardt hält für ihre Partei alle Türen offen. "Für uns gilt in jedem Fall: Wir schauen uns die Person genau an und danach entscheiden wir, wie wir agieren", sagte sie im Bericht aus Berlin.

Katrin Göring-Eckardt, B'90/Die Grünen, im Gespräch

Über den ehemalige Umweltminister Klaus Töpfer, der auch die Grünen ansprechen könnte, wird als möglichen Unions-Kandidaten ebenso spekuliert, wie über die ehemalige Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde, die Grüne Marianne Birthler. Bei beiden aber gibt es Zweifel, ob sie sich in einer Kampfabstimmung wirklich gegen Frank-Walter Steinmeier durchsetzen könnten. Diese Bedenken gelten auch für die immer wieder genannte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und noch mehr für Finanzminister Wolfgang Schäuble.

Linkspartei im Zweifel für SPD-Kandidaten

Gabriel kennt die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung und kann daher selbstbewusst die Karte Steinmeier spielen. Die SPD brächte mit Grünen und Linken über 80 Stimmen mehr auf die Waage als die Union - und immer noch über 50 mehr als Union und FDP. Für die Linken macht Fraktionschef Dietmar Bartsch deutlich, dass seine Partei - bei allen Vorbehalten gegen Steinmeier - im Zweifelsfall für ihn die Hand heben würde. "In einem eventuellen dritten Wahlgang wird die Linke wahrscheinlich dazu neigen, eher eine sozialdemokratische Kandidatin oder Kandidaten zu wählen als einen Unionskandidaten."

Der schwarze Rauch aus dem Kanzleramt hat einen Bundespräsidenten Steinmeier ein Stück wahrscheinlicher gemacht. Für Merkel tickt die Uhr: Ihr bleiben noch sieben Tage, ihre drohende Niederlage im Kandidatenpoker abzuwenden.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 06. November 2016 um 17:15 Uhr.