In der SPD ruckelt es: Ex-Fraktionschef Oppermann ist zwar ohne Kampfabstimmung Kandidat fürs Amt des Bundestagsvizepräsidenten geworden, weil die Mitbewerberinnen zurückgezogen hatten. Doch die Personalpolitik von Parteichef Schulz sorgt für Unmut.

Von Angela Ulrich, ARD-Hauptstadtstudio

Das Ergebnis für Thomas Oppermann ist zwar nicht überragend - 90 Ja-Stimmen, 39 dagegen, 17 Enthaltungen - aber: Oppermann ist durch, er kann Bundestagsvizepräsident für die SPD werden.

Darüber ist er sichtlich zufrieden und bedankt sich bei seiner Fraktion für das Vertrauen. "Wir haben eine spannende Wahlperiode vor uns, und ich will dazu beitragen, dass sie im Interesse unserer Demokratie gut läuft."

Thomas Oppermann hatte am Ende keine Gegenkandidatin, doch unumstritten war seine Nominierung dennoch nicht.

Gegenkandidatinnen zogen zurück

Oppermann hat am Ende keine Gegenkandidatin mehr gehabt. Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt und die bisherige Parlamentarische Geschäftsführerin Christine Lambrecht hatten kurzfristig zurückgezogen.

Beide wollten es am Ende auf einen Kampf nicht ankommen lassen. Zu klar hatten sich Fraktionschefin Andrea Nahles und Parteichef Martin Schulz hinter Oppermann gestellt: "Ich bin der Meinung, dass er der Beste ist. Er ist ein erfahrener Politiker", sagte Nahles. Das sei wichtig "in dieser Zeit, in der das Parlament auch zur Bühne für Auseinandersetzungen wird, wie wir das in den letzten Jahren nicht mehr gekannt haben. Er ist trittsicher, er ist eloquent."

Diskussionen über Spitzenposten bei der SPD

tagesschau 20:00 Uhr, 23.10.2017, Ulla Fiebig, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-339967~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Oppermanns Ziel: AfD Grenzen aufzeigen

Oppermann will nun der AfD im Bundestag klare Grenzen aufzeigen, aber sie auch in keine Opferrolle treiben, so Oppermann. Die Partei müsse formal korrekt behandelt werden. "Man sollte zwar nicht auf jede Provokation eingehen, aber Regelverletzungen müssen konsequent beantwortet werden."

Frauen: Fehlanzeige

Doch der Umgang mit der AfD ist an diesem Abend nur Randthema auf der Fraktionsebene im Reichstag. Das nicht gerade überwältigende Ergebnis für Oppermann zeigt das Grummeln in der SPD: Parteilinke und Vertreterinnen der Frauen fühlen sich bei der Postenvergabe übergangen.

Denn nicht nur in der Fraktion hat mit Oppermann ein Mann das Rennen gemacht - auch in der Partei. Dort soll Lars Klingbeil neuer Generalsekretär werden. Er ist zwar jung, 39, aber wie Oppermann aus Niedersachsen. Außerdem gehört er ebenfalls zum konservativen Seeheimer Kreis.

Der 39-jährige Lars Klingbeil soll SPD-Generalsekretär werden.

Parlamentarische Linke hofft auf Besserung

Die Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF), Elke Ferner, ist verschnupft: "Das ist auf alle Fälle nicht das Signal: Wir machen die SPD weiblicher!" Das sei offenbar nicht gewollt. "Ich finde das schade, weil ich glaube, dass wir da Chancen verschenken."

Auch Matthias Miersch, Sprecher der Parlamentarischen Linken, ist nicht gerade begeistert. Er hofft nun auf die noch anstehenden Personalentscheidungen, gerade zum geschäftsführenden Fraktionsvorstand. "Und hier erwarten wir, dass die Parlamentarische Linke angemessen vertreten wird."

Fauxpas vom Parteichef

Parteichef Schulz räumt selbst ein, dass die personelle Neuaufstellung der SPD ruckelt und holpert - was viele Genossen bestätigen. "Machen wir uns nichts vor, die SPD hat in den letzten Tagen kein gutes Bild abgegeben", gibt Schulz zu und fordert: "Wir brauchen in der Partei mehr Kommunikationsdisziplin, vor allen Dingen nach außen."

Doch für weitere Unruhe sorgt ausgerechnet der Vorsitzende selbst: Martin Schulz hat nach einer neuen Bundesgeschäftsführerin für die SPD gesucht - obwohl die alte noch im Amt war. Juliane Seifert fühlte sich entsprechend düpiert und zog zurück. Noch eine Baustelle für das Team Schulz.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 23. Oktober 2017 um 20:00 Uhr.