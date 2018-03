Noch bis Mitternacht können SPD-Mitglieder ihre Stimme abgeben, dann wird ausgezählt. Zwar gehen Beobachter von einer knappen Mehrheit für die GroKo aus. Doch sicher ist in diesen Tagen in der SPD nichts.

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

Die Frist für das SPD-Mitgliedervotum ist bald abgelaufen, doch ob Deutschland in Kürze wieder eine stabile Regierung haben wird, ist noch ungewiss. Derzeit zählen 120 Helfer unter notarieller Aufsicht die Stimmen aus, das Ergebnis soll am Sonntag Vormittag bekannt gegeben werden.

Wie im Jahr 2013, als 78 Prozent der Stimmberechtigten votierten, wird auch diesmal wieder mit einer großen Beteiligung der aktuell mehr als 463.000 SPD-Mitglieder gerechnet. Denn die Partei ist gespalten wie nie.

Am wahrscheinlichsten: Ein knappes "Ja"

Beobachter gehen zwar von einer knappen Mehrheit für ein "Ja" aus, doch als sicher kann in diesen Tagen in der SPD nichts mehr gelten. Auf einem Sonderparteitag im Januar in Bonn sprachen sich 56 Prozent der Delegierten für Koalitionsverhandlungen aus, eine denkbar knappe Mehrheit, die gekoppelt war an weitere Forderungen für die Verhandlungen. Zumindest in puncto Bürgerversicherung konnte sich die SPD-Führung allerdings nicht durchsetzen, sondern lediglich die Gründung einer Komission erwirken.

Auch unter dem Eindruck der Juso-Kampagne "Tritt ein, sag nein!" sind in den vergangenen Wochen 24.300 neue Mitglieder in die SPD eingetreten. Das deutet auf einen Mobilisierungserfolg der Kampagne, obwohl unklar ist, ob sie dem Aufruf folgen werden oder eingetreten sind, um mit "Ja" zu stimmen. Die Parteispitzen zeigen sich zwar zuversichtlich, dass eine Mehrheit für die GroKo zustande kommt. Die Stimmung bei vielen an der Basis ist allerdings: Im Herzen dagegen, aus Mangel an Alternativen aber dafür.

Nach einem möglichen "Ja"

Geht der Mitgliederentscheid positiv aus, will die CSU am Montag ihre Minister offiziell bekanntgeben, bei der SPD steht ein Datum noch nicht fest. Die Sprecherin der designierten Parteichefin Andrea Nahles, Lena Daldrup, schloss lediglich aus, dass dies am Sonntag nach Bekanntgabe des Mitgliedervotums passieren werde. Voraussichtlich am 13. oder 14. März würde Angela Merkel erneut zur Kanzlerin gewählt und das Kabinett vereidigt werden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt dabei die verfassungsrechtliche Aufgabe zu, dem Bundestag einen mehrheitsfähigen Kandidaten oder eine Kandidatin vorzuschlagen. Für die Wahl ist im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erforderlich. Ist diese erreicht, wird der oder die Gewählte unverzüglich vom Bundespräsidenten ernannt.

Weniger wahrscheinlich: Die Mehrheit stimmt mit "Nein"

Von einem "Nein" der SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag gehen Beobachter zwar eher nicht aus, dennoch ist es nicht ausgeschlossen. Tritt dieser Fall tatsächlich ein, wären in der SPD Chaostage programmiert. Dass Nahles sich dann noch wie geplant zur SPD-Vorsitzenden wählen lassen kann, dürfte als ausgeschlossen gelten. Sie selbst bereitet sich auf dieses Szenario aber anscheinend nicht vor: "Einen Plan B habe ich nicht", sagte sie. Räumt aber ein, dass man sich dann zügig zusammensetzen und beraten müsste.

Auch Olaf Scholz, der momentan als Übergangs-Vorsitzender fungiert und für den Koalitionsvertrag wirbt, wäre angeschlagen und müsste womöglich Konsequenzen ziehen. Gleiches gilt für die gesamte Parteispitze, die sich für ein "Ja" eingesetzt hat.

Wer dann in der SPD noch bereitstünde, die Führung zu übernehmen und den Neuanfang zu organisieren, ist eine völlig offene Frage. Einige bringen bereits den Juso-Chef Kevin Kühnert dafür ins Spiel. Doch er selbst schließt kategorisch aus, beim anstehenden Parteitag am 22. April in Wiesbaden als Kandidat für den Parteivorsitz anzutreten. "Ich bin vor drei Monaten gewählt worden, meine Rolle ist die des Juso-Vorsitzenden", sagte er zu "dpa". So oder so dürfte Kühnert aber beim Projekt Erneuerung der SPD prominent mit eingebunden werden. An ihm kommt inzwischen in der Partei niemand mehr vorbei.

Wie weiter nach einem "Nein"?

Nicht nur in der SPD, sondern auch in der Union würde im Falle eines "Neins" wieder alles durcheinandergewirbelt. Angela Merkel könnte ihre bereits vorgestellte Ministerliste direkt wieder einmotten. Sie wäre theoretisch erneut in der Pflicht, eine alternative Regierungsmehrheit zu finden. Andere Optionen haben die beteiligten Parteien aber ausgeschlossen und erneute Jamaika-Gespräche hält die Politikwissenschaftlerin Christine Landfried für unrealistisch: "Da ist ja am Ende auch Vertrauen zerstört worden. Und Vertrauen ist die Voraussetzung für die Zusammenarbeit in einer Koalition."

Regierungsbildung ohne Koalition

Um dennoch eine Regierung zu bilden, wäre der Bundespräsident in der Pflicht. Für Neuwahlen sieht das Grundgesetz große Hürden vor, der Bundestag kann nicht ohne weiteres aufgelöst werden. Es müsste in jedem Fall eine Kanzlerwahl stattfinden, auch wenn es keinen mehrheitsfähigen Kandidaten gibt. Der Bundespräsident schlägt einen Kandidaten oder eine Kandidatin vor, doch wenn sein Vorschlag nicht die notwendige Mehrheit erreicht, kann der Bundestag in den folgenden 14 Tagen nach Belieben weitere Wahlgänge mit eigenen Kandidaten ansetzen.

Kommt bei all diesen Versuchen keine absolute Mehrheit zustande, folgt umgehend ein weiterer Wahlgang. Kommt der Kanzlerkandidat auch dabei nur auf eine relative Mehrheit, schreibt das Grundgesetz dem Bundespräsidenten eine wichtige Entscheidung zu: Er kann den gewählten Kandidaten entweder akzeptieren - in diesem Fall gäbe es eine Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten. Er kann den Kandidaten aber auch ablehnen und den Bundestag auflösen. Erst dann dürften Neuwahlen stattfinden.

Experiment Minderheitsregierung?

Wahrscheinlicher als Neuwahlen ist nach Auffassung vieler Experten aber eine Minderheitsregierung, zumindest für eine gewisse Zeit. "So etwas hatten wir zwar auf Bundesebene noch nicht, es wäre aber auch keine Katastrophe", meint die Politikwissenschaftlerin Landfried im Gespräch mit tagesschau.de. "Man könnte dieses Experiment nach zwei gescheiterten Regierungsbildungen einmal wagen. Das Positive daran: Die Debatten im Parlament würden dann wieder eine wichtigere Rolle spielen."

Doch dass eine Minderheitsregierung über die gesamte Legislaturperiode halten könnte, hält kaum jemand für möglich. Bei besonders weitreichenden Entscheidungen, wie dem Haushalt, versagt die Opposition in der Regel die Zustimmung, wie sich auch am Beispiel NRW gezeigt hat. Dann wiederum bliebe Angela Merkel nichts anderes übrig, als die Vertrauensfrage zu stellen. Verweigert der Bundestag ihr das Vertrauen, kann der Bundespräsident das Parlament auflösen und der Weg wäre frei für Neuwahlen.