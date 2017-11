Am Montag wird SPD-Chef Schulz den Leitantrag für den Parteitag vorlegen. Aber erstmal beherrscht sein Vize Scholz die Schlagzeilen: Im Gespräch mit dem "Spiegel" fordert er einen Mindestlohn von zwölf Euro. Außerdem übte er nochmal Kritik am Wahlkampfkonzept.

Zwölf Euro pro Stunde: SPD-Vize Olaf Scholz fordert von seiner Partei, sich für eine deutliche Anhebung des Mindestlohnes einzusetzen. Dieser solle in einem "überschaubaren Zeitraum" auf zwölf Euro steigen, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister dem "Spiegel". "In einer Gesellschaft, in der die Löhne durch Globalisierung und technischen Wandel unter Druck geraten, muss die SPD den Mindestlohn noch viel stärker als Korrekturinstrument einsetzen, als sie es bisher getan hat."

Der Mindestlohn war auf Druck der SPD von der Großen Koalition eingeführt worden. Zum Jahreswechsel war er von 8,50 Euro auf 8,84 Euro brutto pro Stunde gestiegen. Die Anhebung auf zwölf Euro entspricht einer Forderung der Linkspartei. Die SPD hatte bisher weitere Verbesserungen angemahnt, sich aber nicht auf eine konkrete Zahl festgelegt.

"SPD hätte die Bundestagswahl gewinnen können"

"Man kann für Wachstum und technischen Fortschritt sein und zugleich für einen starken Sozialstaat mit ordentlichen Löhnen", betonte Scholz. Er hatte kürzlich ein Papier zur Neuausrichtung der SPD vorgelegt, das als Distanzierung von Parteichef Martin Schulz gewertet werden kann. Anders als Schulz, der zuletzt mehr Mut zur Kapitalismuskritik gefordert hatte, hatte Scholz darin für einen pragmatischen Kurs geworben, der Wirtschaftswachstum, Fortschritt und soziale Gerechtigkeit verbinde.

Zudem hatte Scholz in dem Papier eine "schonungslose Betrachtung der Lage" nach der schweren SPD-Wahlniederlagen verlangt. Es dürfe bei der Ursachenforschung "keine Ausflüchte" geben.

Im "Spiegel"-Gespräch erneuerte er seine Kritik am Wahlkampfkonzept. "Die SPD hätte dieses Jahr die Bundestagswahl gewinnen können." Allerdings habe die Partei versäumt, ihre Forderungen klar zu benennen. "Wer Wahlkampf führt, muss immer konkret sein, damit er verstanden wird." Die Sozialdemokraten hatten bei der Bundestagswahl am 24. September mit 20,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit Gründung der Bundesrepublik eingefahren.

Scholz (li.) und Schulz betonen öffentlich gern ihre Übereinstimmungen.

Konflikt oder Konsens?

Die Sozialdemokraten diskutieren derzeit über eine inhaltliche, organisatorische und personelle Erneuerung. Bis zum Parteitag Anfang Dezember will Parteichef Schulz auf insgesamt acht Regionalkonferenzen mit der Basis in einen Dialog treten.

Am vergangenen Samstag hatten Schulz und Scholz bei der Konferenz in Hamburg demonstrativ den Schulterschluss gesucht. Der Parteichef hatte den Scholz-Vorschlag öffentlich als "sehr gutes Papier" bezeichnet. Angeblich gibt es viel Übereinstimmung zwischen dem Scholz-Papier und dem Leitantrag für den Parteitag, den Schulz am Montag vorstellen will.