Am Abend will die SPD-Spitze ihre Pläne für den Erneuerungsprozess der Partei vorstellen. Erste Details sind bereits durchgesickert: So will die Partei angeblich an der Steuer-Schraube drehen.

Die SPD-Spitze möchte Gutverdienende und Vermögende stärker an der Finanzierung staatlicher Aufgaben beteiligen. "Wir brauchen eine gerechtere Finanzierung der staatlichen Aufgaben und eine Korrektur der sozialen Ungleichheiten", heißt es in dem Leitantragsentwurf der SPD-Spitze, der mehreren Nachrichtenagenturen vorliegt.

"Unsere steuerpolitischen Instrumente reichen nicht aus, um hohe Einkommen, Vermögen und Erbschaften ausreichend zur Finanzierung staatlicher Aufgaben heranzuziehen", heißt es weiter. Eine andere Besteuerung sei ein Weg, um der ungleichen Einkommensverteilung entgegenzuwirken. Die Vermögenssteuer, die von Teilen der Partei immer wieder gefordert wird, ist in dem Entwurf allerdings nicht enthalten.

Mehr Gespräche mit Bürgern

In dem Leitantragsentwurf ist außerdem festgehalten, dass auch digitale Mitgliederbefragungen, mehr Gespräche mit Bürgern und ein verstärkter Austausch mit Vordenkern und Sozialdemokraten in anderen Staaten zum Erneuerungsprozess der SPD beitragen sollen. "Die programmatische, organisatorische und kulturelle Erneuerung müssen dabei Hand in Hand gehen", heißt es Agenturberichten zu folge in dem Papier der SPD-Spitze.

Die Pläne sollen beim Sonderparteitag am 22. April in Wiesbaden diskutiert und abschließend auf den Weg gebracht werden - dort will zudem die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles Nachfolgerin des zurückgetretenen SPD-Chefs Martin Schulz werden. Ende 2018 ist ein großes Debattencamp geplant, danach will der Vorstand auf einer Klausur Anfang 2019 die Vorschläge bündeln - bis zum Bundesparteitag Ende 2019 soll ein SPD-Zukunftsprogramm stehen.

Andrea Nahles will SPD-Fraktionsvorsitzende werden.

Partei plant wohl "Tür-zu-Tür-Aktionen"

Nach dem Absturz auf 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl 2017 soll zudem mit einem Ostbeauftragten, Sachsens SPD-Chef Martin Dulig, die Parteistruktur in den fünf ostdeutschen Ländern gestärkt werden. Thematisch will sich die SPD auf folgende Themen konzentrieren: Wachstum, Wohlstand und Wertschöpfung im 21. Jahrhundert; Zukunft der Arbeit; bürgerfreundlicher Staat; Deutschlands Rolle in einer sich rasant verändernden Welt.

Als Impulsgeber soll wie früher ein enger Draht zu Vordenkern aus Gesellschaft und Wissenschaft gepflegt werden. Zudem sind "Tür-zu-Tür-Aktionen" geplant, um mit Bürgern zu diskutieren, was sie bewegt. Die rund 458.000 Mitglieder sollen zukünftig im Internet und somit schneller und regelmäßiger abgefragt werden.

Basis soll stärker eingebunden werden

Außerdem sollen alle 299 Wahlkreise in Deutschland analysiert werden. Die Partei plant offenbar auch, die Basis stärker einzubinden, um den zuletzt deutlich sichtbar gewordenen Graben zwischen Funktionären und einfachen Genossen zu überbrücken. Die SPD hatte sich nach hartem internen Ringen und einer Mitgliederbefragung Anfang März zur Fortsetzung der großen Koalition mit der Union durchgerungen. Eine Konzession an die Gegner der GroKo war die Zusicherung, den Erneuerungsprozess der SPD voranzutreiben.