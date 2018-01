Koalitionsverhandlungen Wer will, wer nicht?

SPD-Chef Schulz tingelt von Landesverband zu Landesverband. Er will die Parteimitglieder von Koalitionsverhandlungen überzeugen. Mancher Verband hat sich bereits entschieden. Ein Überblick.

Die 600 Delegierten und 45 stimmberechtigten Vorstandsmitglieder der SPD sind in ihrem Abstimmungsverhalten beim Bundesparteitag in Bonn zwar frei - in einigen Ländern positionierten sich Parteigremien allerdings klar für oder gegen Koalitionsverhandlungen. Andere wollten sich nicht festlegen:

Baden-Württemberg (47 Delegierte): Die Landesvorsitzende Leni Breymaier spricht sich für Koalitionsverhandlungen aus. Am Dienstag befasste sich der Parteivorstand mit der Frage, ein offizieller Beschluss wurde aber nicht gefasst.

Bayern (78 Delegierte): Einen formellen Beschluss wird es voraussichtlich nicht geben, Landeschefin Natascha Kohnen wirbt aber für Zustimmung. Heute trifft SPD-Chef Martin Schulz die Landtagsabgeordneten, am Freitag folgt eine Sitzung des Landesvorstands in Nürnberg.

Berlin (23 Delegierte): Die Hauptstadt-SPD ist gegen weitere Verhandlungen. Eine entsprechende Empfehlung an die Delegierten sprach der Landesvorstand am Montag aus. Dazu wurde ein Antrag der Jusos mit 21 zu acht Stimmen angenommen.

Brandenburg (10 Delegierte): Der SPD-Landesvorstand sprach sich am Montag für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen aus. In dem Gremium stimmten neun Vorstandsmitglieder für Koalitionsverhandlungen, zwei votierten dagegen.

Bremen (8 Delegierte): Für Freitag ist eine Debatte mit der Basis geplant. Einen Vorstands- oder Parteitagsbeschluss soll es aber nicht geben. Landeschef und Bürgermeister Carsten Sieling, der auch dem SPD-Bundesvorstand angehört, ist für Koalitionsverhandlungen.

Hamburg (15 Delegierte): Der Landesvorstand empfahl am Dienstag "einvernehmlich" die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Der SPD-Landeschef und Bürgermeister Olaf Scholz gehörte selbst zum Verhandlungsteam seiner Partei, das die Sondierungen mit der Union führte.

Hessen (72 Delegierte): Eine konkrete Festlegung gibt es nicht. Im Bezirk Hessen-Nord gab es jedoch eine Mehrheit für Koalitionsverhandlungen. Ein Landesparteirat forderte allerdings Nachbesserungen am Sondierungsergebnis.

Mecklenburg-Vorpommern (5 Delegierte): Am Freitag trifft sich die SPD-Landesspitze in Güstrow in einer größeren Runde mit Parteifunktionären. Dabei soll noch einmal über das Für und Wider einer Großen Koalition diskutiert werden. Ob am Ende über eine entsprechende Empfehlung abgestimmt wird, ist offen.

Niedersachsen (81 Delegierte): Der Vorstand des zweitgrößten SPD-Landesverbands sprach sich am Sonntag für die Aufnahme von Verhandlungen aus. Nach einer anschließenden Diskussion mit den Delegierten sowie Bundes- und Landtagsabgeordneten folgte keine weitere Abstimmung.

Nordrhein-Westfalen (144 Delegierte): Der bundesweit größte SPD-Landesverband gilt als tief gespalten. Eine Empfehlung an die Delegierten etwa per Vorstandsbeschluss wird es nicht geben. Allerdings wirbt SPD-Landeschef Michael Groschek - ein ursprünglicher GroKo-Gegner - für ein Ja der Parteibasis zu Koalitionsverhandlungen.

Rheinland-Pfalz (49 Delegierte): In der Partei wurden Forderungen laut, in Koalitionsverhandlungen bei den für die Sozialdemokraten wichtigen Punkten noch einmal nachzubessern. Am Mittwoch berät der Landesparteirat über das weitere Vorgehen, dazu wird auch SPD-Chef Schulz erwartet.

Saarland (24 Delegierte): Vor dem Bundesparteitag ist keine Abstimmung darüber geplant, ob Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollen. SPD-Landeschef Heiko Maas plädiert allerdings dafür, in Verhandlungen mit der Union einzusteigen.

Sachsen (7 Delegierte): Der Landesvorstand sprach sich am Freitag mehrheitlich dafür aus, dem Sonderparteitag zu empfehlen, in Koalitionsverhandlungen über eine mögliche Regierungsbildung einzutreten. Von 40 Vorstandsmitgliedern stimmten sechs mit Nein.

Sachsen-Anhalt (6 Delegierte): Mit einer knappen Mehrheit von einer Stimme sprach sich der Landesparteitag am Samstag gegen Verhandlungen aus. Ein entsprechender Antrag der Jusos und mehrerer Arbeitsgruppen wurde mit 52 zu 51 Stimmen bei vier Enthaltungen angenommen.

Schleswig-Holstein (24 Delegierte): Eine aktuelle Empfehlung durch Gremienbeschlüsse gibt es nicht. Im November sprach sich ein Parteitag zwar gegen eine große Koalition aus, die Voraussetzungen waren aber andere. Landesparteichef Ralf Stegner betont, dass die Delegierten frei entscheiden können.

Thüringen (7 Delegierte): Mitte Dezember sprach sich ein Parteitag mit Zweidrittelmehrheit gegen eine Große Koalition aus. Bei einer mitgliederoffenen Informationsveranstaltung am Wochenende in Erfurt überwog ebenfalls große Skepsis beziehungsweise Ablehnung.

