Beim SPD-Konvent geht es inhaltlich um das umstrittene Handelsabkommen CETA. Doch es geht auch um die Zukunft von Parteichef Gabriel. Bei einem Nein wäre er politisch wohl erledigt - bei einem Ja wäre ihm die Kanzlerkandidatur kaum noch zu nehmen.

Von Jörg Seisselberg, NDR

Keiner in der SPD traut es sich offen zu sagen, und auch Sigmar Gabriel wiegelt im Interview auf NDR Info ab: "Ich möchte bei meiner Partei auch nicht den Eindruck erwecken, man würde sich irgendwie über Personalfragen unterhalten, wenn man über CETA redet." Aber allen in der Partei ist klar: Heute in Wolfsburg geht es nicht nur um CETA, heute geht es auch um die politische Zukunft von Gabriel.

Rücktritt bei Nein zu CETA?

Stimmt der Parteikonvent gegen das von ihm gewollte europäische Freihandelsabkommen mit Kanada, müsste Gabriel als SPD-Chef wohl zurücktreten. Umgekehrt ist dem Bundeswirtschaftsminister bei einem deutlichen Ja zu CETA die Kanzlerkandidatur kaum mehr zu nehmen.

Gegen CETA machen parteiintern unter anderem Landesverbände wie Bayern und Bremen, die Parteilinke und die Jungsozialisten mobil. Vor allem Juso-Delegierte wie Simon Schüler aus Hessen zeigen sich kompromisslos: "Ich werde mit Nein stimmen. Weil der Leitantrag des Parteivorstands zwar einige meiner Kritikpunkte durchaus aufgreift und verspricht, sich für Änderungen einzusetzen. Aber ich glaube, dass der Vertragstext schon ausverhandelt ist und dementsprechend ist die aktuelle Vorlage aus meiner Sicht, aus sozialdemokratischer Perspektive, nicht zustimmungsfähig."

Hintergrund zum Freihandelsabkommen CETA

Zusammensetzung des Konvents entscheidend

Nach außen zeigt sich die SPD-Spitze optimistisch, dass es für CETA am Ende eine Mehrheit gibt. Intern aber sind immer wieder Zweifel zu hören, auch weil die Zusammensetzung des Konvents bis zur letzten Sekunde unsicher ist. An einem Montag, so die Befürchtung, könnten berufstätige Delegierte absagen, Studenten und Rentner überproportional vertreten sein. Außerdem, berichtet ein Vorstandmitglied eines linken SPD-Bezirks, hätten die Kritiker bei der Delegiertenbesetzung konsequent durchgewählt und viele hundertprozentige CETA-Gegner nach Wolfsburg geschickt.

Als ein Vermittler auf dem Konvent könnte der Sprecher der Parlamentarischen Linken, Matthias Miersch, auftreten. Der bislang scharfe CETA-Kritiker bescheinigt Gabriel und der Parteiführung, sie hätten sich mit dem Leitantrag auf die Skeptiker zubewegt. "Der Antrag zeigt in eine richtige Richtung", so Miersch. "Dass man vor allem das europäische Parlament einschalten will - aber ich glaube, es bedarf noch Präzisierungen."

Werben für Kompromissantrag

Unter anderem geht es dabei um die Frage, wann das CETA-Abkommen oder Teile davon in Kraft treten können. An einem Kompromiss wurde am Wochenende im SPD-Bezirk Hannover gearbeitet, unter Mitwirkung von Miersch und dem Europaabgeordneten Bernd Lange - er ist in der SPD-internen CETA-Debatte so etwas wie der Chefunterhändler von Parteichef Gabriel. Der Vorschlag aus Hannover, heißt es von einem führenden Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion, könnte die Linie der Diskussion in Wolfsburg bestimmen.

Ziel des Kompromissantrags: Auch Teile des Abkommens sollen nur dann vorläufig in Kraft treten können, wenn zumindest das Europaparlament zugestimmt hat. Gabriel selbst hat in den vergangenen Tagen der kanadischen Regierung bereits das Versprechen abgerungen, zu kritischen Punkten könne es - ergänzend zum schon ausverhandelten Vertragstext - noch rechtsverbindliche Klarstellungen geben. Diese könnten etwa den Investitionsschutz und Arbeitnehmerrechte betreffen.

Blaupause für moderne Handelsabkommen?

Der SPD-Chef hält CETA für eine Blaupause für moderne Handelsabkommen, die auch Verbraucher-, Arbeitnehmer- und Umweltschutz ernst nehmen: "Ich glaube, dass es ein echter Quantensprung ist gegenüber all den schlechten Abkommen, die wir in der Vergangenheit geschlossen haben."

Sehr viel wird auch vom persönlichen Auftritt des Parteichefs abhängen. Lässt sich Gabriel erneut zu einem offenen Konflikt mit seinen innerparteilichen Gegner provozieren - wie zuletzt auf dem Parteitag im Dezember vergangenen Jahres - oder ist er in der Lage, seine Kritiker für sich einzunehmen? Sollte er die Hürde in Wolfsburg nehmen, dann, so die Prognose eines SPD-Vorstandsmitglieds gestern am Rande der Berliner Wahlparty in Berlin, wird Gabriel auch Kanzlerkandidat - wenn er es möchte.