Niemand bezweifelt, dass die SPD heute Gesprächen mit der Union zustimmen wird. Im Januar könnte es losgehen - bis dahin sollen die Sozialdemokraten sich vom harten Nein zu einer neuen GroKo lösen und dann viel herausholen.

Von Sabine Müller, ARD-Hauptstadtstudio

Wenn die Genossen auf die nächsten Wochen und Monate schauen, dann sehen sie einen länglichen Weg mit vielen Unwägbarkeiten vor sich. Offiziell losgehen kann es erst, wenn der Parteivorstand Sondierungsgesprächen mit der Union zustimmt. Dass er das heute tun wird, bezweifelt eigentlich niemand.

Vor Weihnachten passiert dann allerdings nichts mehr; man brauche nach den aufreibenden letzten Monaten eine Pause, wird gestöhnt. Über Weihnachten kann man dann schon mal arbeiten am "Umparken im Kopf", wie es ein Genosse nennt - also sich langsam an den Gedanken gewöhnen, bald mit der Union, die man lange hart bekämpft hat, an einem Tisch zu sitzen und nach Gemeinsamkeiten zu suchen.

Markus Söder, CSU, zu möglichen GroKo-Verhandlungen

morgenmagazin 08:00 Uhr, 15.12.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-356889~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Ein Versprechen steht im Raum

Anfang des kommenden Monats, vermutlich am 8. Januar, würden die Sondierungen losgehen und zwar ergebnisoffen, wie die SPD betonen wird und wie es Parteichef Martin Schulz den Seinen in die Hand versprochen hat. Es gebe "keinen Automatismus in irgendeine Richtung", dafür gebe er seine "Garantie".

Allerdings dürfte wohl nicht sehr lange völlig ergebnisoffen geredet werden. Dazu hat die Union klar gemacht, dass sie nichts von Minderheitsregierung oder Kooperationsmodell hält. Aber vermutlich müssen erst alle SPD-Unterhändler das klare Nein der Union gehört haben, bevor sie eingestehen, dass es nur noch die Optionen Große Koalition oder Neuwahl gibt.

Möglichst viel herausholen

Inhaltlich will es die SPD der Union schwer machen. Das haben Spitzenleute wie Fraktionschefin Andrea Nahles schon angekündigt. Die Sozialdemokraten würden nichts verschenken, die Punkte im Wahlprogramm gebe es mit "gutem Grund" - und die Unterhändler müssten "hart reden mit denen".

Alle elf essenziellen SPD-Themen, die von Europa über Bildung und Arbeit bis zur Renten, Gesundheits- und Pflegereform reichen, können die Genossen nicht durch kriegen. Das wissen sie, aber sie werden versuchen, möglichst viel Druck aufzubauen. Vielleicht auch, indem sie schauen, welche Themen den größten Zuspruch in der Bevölkerung haben, sprich: wo es öffentliche Rückendeckung für eine harte Verhandlungslinie gibt.

Einstimmen auf Annäherung: Nahles und Schulz vor dem ersten Treffen mit der Union.

Dann hat die Basis das Wort

Ein SPD-Parteitag soll das Ergebnis bewerten und entscheiden, ob es mit offiziellen Koalitionsverhandlungen weitergeht. Angedacht ist dieser Parteitag für Mitte Januar. Aber das würde sehr wenig Zeit zum Sondieren lassen. Es könnte also auch eine Woche später werden.

Wie viel kann das Sondierungsteam dann schon vorlegen? Reicht das den Delegierten inhaltlich, aber auch emotional? "Das sind Diskussionen, die eine Partei führt, die kein Vertrauen darin hat, dass Entscheidungen an der Spitze in ihrem Sinne getroffen werden", sagte Juso-Chef Kevin Kühnert vor einer Woche, weil die Basis nicht wollte, dass im Januar ein sogenannter Parteikonvent über das weitere Vorgehen entscheidet, also eine eher kleine, funktionärslastige Veranstaltung hinter verschlossenen Türen.

Die Entscheidung im Januar sehen viele politische Beobachter als die größte Hürde - schwieriger zu nehmen als der Mitgliederentscheid, den es geben soll, falls Koalitionsverhandlungen erfolgreich sind und abschließend über den Eintritt in eine neue GroKo entschieden werden muss.

Und wie stark ist die Kanzlerin?

Dem Eindruck, dass alles nur an der SPD hängt, widersprechen die Genossen. "Liebe Frau Merkel, sind Sie eigentlich auf absehbare Zeit verhandlungsfähig?", fragt nicht nur Fraktionschefin Nahles. Auch andere stellen die Frage, ob die Kanzlerin und CDU-Chefin eigentlich noch genug Autorität hat, ihre Union in eine Große Koalition zu führen. Denn das wird nicht ohne schmerzhafte Kompromisse gehen.

Und vielleicht liegt die Schmerzgrenze bei manchem CDUler und vor allem CSUler ja deutlich unter der Schmerzgrenze der immer sehr flexiblen Angela Merkel.

GroKo oder NoKo? Der schwierige Weg der SPD vorwärts

Sabine Müller, ARD Berlin

15.12.2017 08:00 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Die Pressekonferenz von Parteichef Martin Schulz zur Entscheidung der Parteispitze können Sie heute hier ab 14 Uhr im Livestream mitverfolgen.